Символ памяти

В Бишкеке на Братском кладбище прошёл митинг-реквием, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие ветераны ВОВ, глава Первомайского района Сарылбек уулу Улан, заместитель главы по социальным вопросам Айнура Арстамбекова, председатель районного совета ветеранов ВОВ Маркил Ибраев и начальник районного управления социальной защиты Рэйна Султанмуратова.

В торжественной обстановке присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания и возложили цветы к мемориалу павших воинов.

Митинг-реквием стал не только символом памяти и почтения, но и возможностью вновь вспомнить и оценить жертвенность тех, кто сражался за нашу Родину. Их подвиг навсегда останется в сердцах каждого из нас, напоминая о важности мира и благополучия.

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