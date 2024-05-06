Символ памяти

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В Бишкеке на Братском кладбище прошёл митинг-реквием, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие ветераны ВОВ, глава Первомайского района Сарылбек уулу Улан, заместитель главы по социальным вопросам Айнура Арстамбекова, председатель районного совета ветеранов ВОВ Маркил Ибраев и начальник районного управления социальной защиты Рэйна Султанмуратова.
В торжественной обстановке присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания и возложили цветы к мемориалу павших воинов.
Митинг-реквием стал не только символом памяти и почтения, но и возможностью вновь вспомнить и оценить жертвенность тех, кто сражался за нашу Родину. Их подвиг навсегда останется в сердцах каждого из нас, напоминая о важности мира и благополучия.
Дата публикации: 15:55, 08-05-2024
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