Президент Садыр Жапаров с визитом находится в Москве.

Вчера наряду с главами других государств — членов Евразийского экономического союза Садыр Жапаров принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченного к десятилетию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

Сегодня, 9 мая, Президент Садыр Жапаров примет участие в Параде Победы.

Подробности в следующем номере газеты.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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