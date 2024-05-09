Президент Садыр Жапаров с визитом находится в Москве.

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Вчера наряду с главами других государств — членов Евразийского экономического союза Садыр Жапаров принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченного к десятилетию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
Сегодня, 9 мая, Президент Садыр Жапаров примет участие в Параде Победы.
Подробности в следующем номере газеты.
Фото Султана ДОСАЛИЕВА.
Дата публикации: 15:59, 09-05-2024
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