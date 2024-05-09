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Почтили память Жумаша Асаналиева


В честь празднования Дня Победы посольство Кыргызской Республики совместно с администрацией Октябрьского района города Минска провели митинг-реквием у памятника Герою Советского Союза, кыргызстанца Жумаша Асаналиева.

 

 

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители государственных органов Республики Беларусь, дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, представители общественных организаций, предприятий и учреждений образования Октябрьского района Минска.

 

В своём выступлении посол Кыргызстана Эрбол Султанбаев отметил, что сегодня Жумаш Асаналиев — символ не только мужества, храбрости и беззаветной любви к Родине, но и вечной дружбы между народами Кыргызстана и Беларуси.

 

На митинге также выступили председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Рачков и первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.

 

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Дата публикации: 15:58, 09-05-2024

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