Почтили память Жумаша Асаналиева

В честь празднования Дня Победы посольство Кыргызской Республики совместно с администрацией Октябрьского района города Минска провели митинг-реквием у памятника Герою Советского Союза, кыргызстанца Жумаша Асаналиева.

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители государственных органов Республики Беларусь, дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, представители общественных организаций, предприятий и учреждений образования Октябрьского района Минска.

В своём выступлении посол Кыргызстана Эрбол Султанбаев отметил, что сегодня Жумаш Асаналиев — символ не только мужества, храбрости и беззаветной любви к Родине, но и вечной дружбы между народами Кыргызстана и Беларуси.

На митинге также выступили председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Рачков и первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.

Автор: