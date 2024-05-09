«Бессмертный полк» на Пике Путина

Волонтёры «Бессмертного полка» Кыргызстана совершили восхождение на пик имени Владимира Путина накануне его инаугурации и в преддверии Дня Победы. Группа общественных деятелей и альпинистов совершила подъём на вершину в Кыргызстане, чтобы отдать дань уважения бессмертному подвигу бойцов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Участники акции также пронесли портреты своих предков в рамках акции «Бессмертный полк».

Пик Путина — самая высокая точка, на которой когда-либо проходила акция «Бессмертного полка». Вершина находится в горной системе Тянь-Шань. Её высота относительно уровня моря достигает 4446 метров. Перед выходом в поход группа получила Знамя Победы из рук ветеранов Кыргызского общества блокадников. В церемонии передачи Знамени Победы приняли участие четыре блокадника и председатель Кыргызского общества блокадников Марат Кутанов.

Подъём на высоту волонтёры начали 5 мая, поход занял в общей сложности два дня. Активисты верхом на конях преодолели Аксайское ущелье, после ночёвки в лагере начали восхождение на вершину. Ранним утром 6 мая начался подъём, спустя 10 часов прохождения сложного маршрута переданное ветеранами Знамя Победы они установили на высоте 4446 метров. После восхождения участники акции исполнили военные песни и запустили праздничный салют.

Участниками восхождения стали: Ассоль Молдокматова, заслуженный деятель культуры, телеведущая, лидер общественного мнения; Руслан Кыдырмышев, советник Президента КР по спорту, председатель Кыргызского географического общества, президент Федерации национальной борьбы Кулатуу Эртаймаш (WEF); Марлен Маматалиев, депутат Жогорку Кенеша VII созыва, лидер парламентской фракции «Ынтымак»; Роберт Францев, журналист и блогер, и другие.

Отметим, что предыдущий рекорд был поставлен в Осетии, где активисты покорили одну из вершин Главного Кавказского хребта (на высоте 3532 метра).

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