Бросок в бессмертие

С лета 1942 по 25 января 1943 года (212 дней) почти вся западная правобережная часть Воронежа была оккупирована немецкими войсками, то есть фактически всё это время линия фронта разделяла город на две части. Об обороне Воронежа говорят мало, но она длилась дольше, чем защита Сталинграда (125 дней).

О самоотверженности молодого кыргыза Чолпонбая Тулебердиева вроде бы известно достаточно широко, но не всё.

«СК» продолжает писать о нашей общей победе в Великой Отечественной войне. Мы повествуем о советских воинах разных национальностей, оборонявших нашу землю. Нынешнее повествование о воронежцах и жителях большой страны, чей вклад в Победу связан с нашей республикой. Рассказ о нашем земляке.

Как подвиг Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева сказывается на отношениях между Воронежской областью и Кыргызстаном? Какие кровные узы между нашими землями нашлись совсем недавно? Руководитель общественной организации кыргызов Воронежской области «Мурас» Калыбек Назарбаев открывает нам известные и совсем новые страницы Победы.

БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ

8 мая 2020 года в Бишкеке появился новый парк советского и национального героя Чолпонбая Тулебердиева. Памятник ему открыл тогдашний Президент нашей страны Сооронбай Жээнбеков. Парк Тулебердиева в столице предопределил всю многолетнюю работу по увековечиванию подвига героя в Воронежской области.

…Чолпонбаю было 19 лет, когда он ушёл на фронт. И он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота во время боёв под Воронежем на полгода раньше подвига Александра Матросова. В ночь на 6 августа 1942 года команда добровольцев из одиннадцати бойцов переправилась через Дон и взобралась на меловую гору, где без устали строчил немецкий пулемёт. Находясь на открытой местности под обстрелом, бойцы не могли подойти ближе 30 метров к огневой точке. Тогда отчаянный и решающий для исхода боя бросок вдруг сделал молодой Чолпонбай — раненный в плечо, уже без запаса гранат. Юноша бросился на амбразуру, закрыв её своим телом и на несколько секунд заставив замолчать вражеский пулемёт. Этих мгновений хватило другим бойцам, чтобы уничтожить пулемётный расчёт, а затем захватить стратегический Урывский плацдарм.

Указом Президиума Верховного Совета СССР красноармейцу Чолпонбаю Тулебердиеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он похоронен на месте своего подвига — на вершине Лысой горы у села Селявное-2 Лискинского района Воронежской области.

Начиная с 2005 года пустующее село обрело второе дыхание. На месте подвига Чолпонбая появился гранитный камень. А потом каждый год 6 августа сюда стало съезжаться много гостей. На могиле земляка побывали представители из администрации Президента, правительства Кыргызстана, посольства России, жители Таласской области — родины героя. Областная организация кыргызов «Мурас» провела реконструкцию легендарного боя. Село ожило. Появились новые дома. Сохранилась школа, открылся детский сад. Открылся Дом дружбы.

ДОЛГИЙ ПУТЬ

Но несколько лет назад неожиданно появилась новая связующая нить между Воронежем и Кыргызстаном. Это — долгая дорога в Воронеж из Иссык-Кульской области 80-летней Хадичи Уруковой. Её отец Урук Кыдыев много лет значился пропавшим без вести.

Всю свою жизнь Хадича надеялась узнать хоть какую-то информацию об отце и найти его могилу. Писала в государственные инстанции, архивы. Всё безуспешно. Весть об отце пришла неожиданно лишь два года назад. В нашей стране вышла книга о подвиге земляков — павших в годы войны красноармейцев, и в ней несколько строк посвящено младшему лейтенанту Уруку Кыдыеву. Оказалось, что он — командир стрелкового взвода — погиб 3 октября 1942 года при обороне Воронежа в районе Берёзовой рощи.

Не раздумывая, 80-летняя Хадича собралась в путь. В аэропорту её встретили почётный консул Кыргызстана в Воронеже Талантбек Намазбеков. Вместе обратились в областной военный комиссариат. Вместе разыскали в Воронеже братскую могилу, в которой похоронен отец Хадичи. Десятилетия безуспешных поисков, несбывшихся надежд завершились. В Воронеж бабушка привезла с родины горсть земли, прочтя на могиле отца поминальную молитву.

Возвращаясь домой, перед самым отлётом она сказала: «Теперь я могу умереть спокойно». Хадича Урукова нашла, наконец, душевное умиротворение в родном селе. А вот наши народы на постсоветском пространстве путь бабушки Хадичи сблизил ещё сильнее.

P. S. В 2015 году в Воронеже открылось первое иностранное консульство — Кыргызской Республики. Экзекватуру, то есть документальное признание консула государством пребывания, в кыргызском посольстве в России получил писатель, общественный деятель и предприниматель Талантбек Намазбеков.

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

Фото из архива общественной организации кыргызов «Мурас».

Автор: -