БАЗАРБАЙ ОМУРОВ: Прожить жизнь одним порывом»

«Это был конец зимы или самое начало весны, но не нашей тёплой, кыргызской. Морозы стояли лютые, колючий злой снег сыпал, не прекращаясь. В траншеях стылая вода вперемешку со льдом порой доходила до колен. Казалось, разве может быть ещё холоднее, но в ночь перед боем мороз ещё усилился. Когда утром прозвучала команда «В атаку!», мы побежали и даже не заметили, как промёрзшие сапоги начали буквально рассыпаться на бегу. Мы бежали по снегу практически босиком, но дошли до такой степени усталости и ежедневного, ежечасного напряжения, что уже ничего не чувствовали.

Да никому бы и в голову не пришло остановиться из-за сапог, холода или голода. На войне вообще о себе не думали, так были воспитаны. В советской стране было не принято ставить во главу угла свои интересы. Сейчас это называют идеологией, патриотизмом, но для нас это была просто жизнь — заботиться в первую очередь о других, о своей стране, своем народе. Тогда, стоя по колено в ледяной воде, мы мечтали о победе, мирной жизни, о том, сколько нам ещё предстоит сделать. Сейчас понимаешь, какая неимоверная сила духа была у советского солдата, чтобы победить в такой страшной войне», — это воспоминание — одно из последних, которое осталось в памяти Кудайбергена Базарбаева, сына фронтовика-пулемётчика, старшего лейтенанта Базарбая Омурова.

В том бою Базарбай Омуров был ранен. Сначала, по воспоминаниям его родных, говорил, боли даже не почувствовал, бежал со всеми в атаку, и вдруг темнота. Очнулся от какого-то щелчка. Оказывается, первая атака захлебнулась, и, пока он был без сознания, солдат снова подняли в бой. Молодой парнишка уже в него прицелился, но по невероятной случайности произошла осечка, и он успел поднять руку: «Родной, я свой».

За годы войны Базарбай Омуров был ранен ещё дважды, но вновь возвращался на фронт, куда записался добровольцем уже через неделю после начала войны, 28 июня 1941 года. По его воспоминаниям, уходили на фронт, не задумываясь. Единым порывом встали на защиту Родины 360 тысяч кыргызстанцев, каждый четвёртый остался на полях сражений.

Время, в которое жил Базарбай Омуров, вообще можно описать одним словом: «единый порыв». Единым порывом создали великую страну. Единым порывом преодолели голод, нищету и разруху. Единым порывом встали против фашизма, положили на алтарь победы молодость, мечты, надежды.

Сын своего времени, одним порывом Базарбай Омуров изменил свою жизнь, когда на свой страх и риск остался в Кыргызстане, хотя всю семью выслали в Украину. Была тогда такая программа: и зажиточных раскулачить, и в украинских степях их силами хлопок вырастить. Эшелоны с сотнями семей ушли, а шестнадцатилетний Базарбай остался, да ещё и с четырёхлетним братишкой Настаем на руках. Говорил, не смог представить, как будет жить без хребтов Ала-Тоо.

А потом и просто не мог представить, как выживать в голодном 1926 году, не имея ни родных, ни знакомых. Помогло образование, которое дал ему отец. Поэтому Базарбай Омуров нашёл своё призвание в сфере просвещения, стал одним из тех самых первых учителей, которые, подобно айтматовскому Дюйшену, каждый день совершали свои маленькие, но такие важные подвиги. Только в 1924 году наш народ впервые получил свою письменность, а уже в 1930 году в стране были открыты 600 школ, и к началу войны 82% населения освоили грамоту. И всё это благодаря первым национальным просветителям, таким как Базарбай Омуров, который из простого учителя и ведущего артиста драматического кружка (в те годы их приравнивали к современным

театрам) быстро дорос до директора школы в селе Шалта, нынче Кунту, Чуйской области.

Оценив его способности, советская власть направляет Базарбая Омурова внедрять просвещение в Джалал-Абадской области. Из Базар-Коргонского района он и ушёл на фронт, пройдя всю войну в составе сначала 7-й, а затем 12-й гвардейских стрелковых дивизий.

В составе 7-й гвардейской стрелковой дивизии Базарбай Омуров бился за Москву, когда полуокружённая дивизия четыре дня сдерживала фашистское наступление, а после участвовал в Демянской наступательной операции, освобождая современную Новгородскую область России. Причём операция началась в редкостно холодную даже по меркам тех краёв зиму и проходила в лесисто-болотистой местности, что постоянно задерживало подвоз продовольствия, обмундирования, боеприпасов. Передвигаться приходилось по обледенелым тропам, а копать траншеи — в огромных снежных напластованиях.

Практически весь 1942 год дивизия находилась в «котле» корпусной группы «Зейдлиц», усиленной подразделениями СС «Мёртвая голова» и «штурмовыми полками», но впервые с начала войны именно эта, полуголодная, измученная боями дивизия смогла сначала окружить крупную группировку противника, а затем и полностью ликвидировать «котёл», который противник удерживал около полутора лет.

После освобождения Новгорода и Пскова Базарбай Омуров участвует в преследовании Невельской немецкой группировки, освобождении прибалтийских стран. После третьего ранения наш кыргызстанец продолжает биться уже в составе 12-й гвардейской стрелковой дивизии. С этой, Краснознамённой, награждённой орденами Ленина, Кутузова и Суворова, дивизией Базарбай Омуров сражался на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Белоруссию и Прибалтику, преследовал врага до Одера. Победу бывший учитель, а ныне старший лейтенант Базарбай Омуров встретил на Эльбе, на подступах к Берлину. Вот только с подписанием капитуляции служба не закончилась, и его направили очищать от бендеровцев Украину.

После комиссования Базарбай Омуров возвращается в родной Кыргызстан. Перед обессиленной войной страной стоят кажущиеся сегодня неподъёмными задачи по восстановлению народного хозяйства. Например, поднять уровень промышленности втрое по сравнению с довоенным. Не меньшего ждали и от сферы просвещения, расходы на которое, кстати, в годы войны не только не снизили, но, напротив, увеличили. На 30% выросли расходы на одного ученика, повышена зарплата учителям.

Поэтому старший лейтенант Базарбай Омуров «снял шинель» и уже в Чолпонском районе Нарынской области, откуда ушёл на фронт, вновь возглавил сферу образования. Уже в первую пятилетку количество выпускников школ выросло втрое, то есть республика не просто вернулась к довоенному уровню, но и значительно его превысила.

Просвещение, дело жизни Базарбая Омурова, подарило ему и любовь на всю жизнь. В селе Чолпон он встретил 22-летнюю учительницу физики и математики Самар Атабекову. Женщина — сельская учительница, да ещё и естественных наук, — случай небывалый по тем временам, поскольку подготовка женских педагогических кадров в Киргизской ССР началась только в 1949 году с открытием Женского педагогического училища, а ныне Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева.

Любовь к своему делу, любовь к книгам сложилась в крепкую семью. Сын, Кудайберген Базарбаев, говорит, что в семье до сих пор хранится книга Владимира Ильича Ленина «Что делать?», принадлежавшая отцу. «Он прочитал её в 1946 году, о чём написал на первой странице и поставил подпись. В то время это было очень модно. Сейчас книга хранится у меня дома и стоит на видном месте. Привычку читать с карандашом и подчёркивать главное отец передал нам, своим сыновьям, а мы уже своим детям. Мама же всю жизнь не расставалась со школой, выпустила сотни детей», — добавил он.

В семье Базарбаевых родятся шестеро детей, а сами они ещё не раз по поручению партии сменят места жительства, Чолпонский район сменит Ат-Башинский. В 1962 году Базарбая Омурова переведут в Токмок, где он проработает ещё шесть лет. Здесь через 23 года после войны старшего лейтенанта всё-таки настигнут немецкие пули и залеченные наспех в полевых госпиталях раны дадут о себе знать. В 1968 году Базарбая Омурова не стало.

Но осталось его напутствие к детям, внукам и правнукам: «Чтобы было светлое будущее, человек должен знать своё реальное прошлое, а не надуманное».

Потому накануне Великой Победы мы вспоминаем не о знаменитых маршалах, а о советском солдате, пулемётчике, старшем лейтенанте Базарбае Омурове, который вместе со всеми единым порывом встал на защиту своей страны и подарил нам мир без фашизма.

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