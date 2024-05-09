Братья Усен и Асан — герои неизвестной войны

В годы Великой Отечественной войны из Киргизии ушли воевать 365 тысяч призывников и добровольцев. Свыше ста тысяч из них не вернулись домой. Победа далась кровью. И с каждым годом, увы, ветеранов становится всё меньше. Накануне празднования 79-й годовщины сухая статистика выдала жёсткую правду: в республике сейчас проживает 41 ветеран.

Великая Отечественная война для нынешнего поколения NEXT — далёкая уходящая история, оживающая ближе ко Дню Победы. Когда на всех телеканалах, радио, в прессе за месяц до 9 Мая начинается информационный штурм под символическим названием «вахта памяти». Главные редакторы дают задания найти живых участников той войны, унёсшей десятки миллионов человеческих жизней. Журналисты обзванивают военкоматы, архивы, общества ветеранов, музеи, чтобы написать ещё один рассказ о войне со слов её участника.

С каждым годом выполнять задачу всё труднее. Их, живых свидетелей и участников тех событий, всё меньше и меньше. А в селе Шапак Ак-Суйского района Иссык-Кульской области из семи вернувшихся в 1945 году солдат в живых — ни одного. В 1997 году умер последний — Асан Бодонов, участник советско-японской войны.

О нём и его брате этот рассказ, а начало ему дало письмо, пришедшее 2 февраля 2013 года в Бишкек из Владивостока. Сейчас не припомнить, почему оно пришло в Институт политики развития, с которым я тогда плотно сотрудничала.

«Уважаемые друзья, здравствуйте. Найдено место захоронения вашего земляка. Ищу родственников погибшего героя, чтобы поделиться информацией. Не могу найти никаких контактов с регионом. Помогите!

С уважением руководитель проекта «Назвать поимённо», заместитель директора МОУ СОШ №14 г. Владивостока».

Руководитель проекта Галина Николаевна Шайкова писала, что поисковики занимаются восстановлением имён советских воинов, погибших в Северной Корее в 1945 году. В основном речь идёт о солдатах 355-го отдельного Гвардейского батальона морской пехоты Тихоокеанского флота.

«В этом батальоне служил ваш земляк Акакулов Усин Акакулович, который пал смертью храбрых в боях с японскими самураями 15 августа 1945 года при освобождении города-порта Сейсин. Его прах покоится в братской могиле на корейской земле. Мы хотим восстановить биографию Акакулова Усина Акакуловича, найти его родственников, узнать, помнят ли его на родине, — писала Галина Шайкова. — Удалось найти в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, что ефрейтор Акакулов Усин Акакулович, автоматчик 355 отдельного батальона морской пехоты, 1924 года рождения, уроженец Иссык-Кульской области, Пржевальского района, села Шапок, киргиз. Проживал с матерью Бадановой Аликой в родном селе. На службу в армию был призван Пржевальским РВК».

Письмо Шайковой взволновало всех сотрудников общественной организации, которые сразу же начали обзванивать сельские управы Прииссыккулья. Первой вышла на след родных героя Рахат Талканбаева. Её ликующее сообщение: «Я нашла родственников! Бодонов Талант приедет и привезёт все документы» — по внутренней сети офиса мигом облетело всех.

На следующий день, ближе к обеду, в Институт политики развития приехала супружеская пара — Талант и Майрам. Оба были взволнованны и не скрывали этого. Первым делом они бережно выложили на стол как доказательство своего прямого родства с героями пожелтевшие от времени фотографии, красноармейскую книжку отца, удостоверение о награждении в 1946 году Асана Бодонова медалью «За победу над Японией».

Как выяснилось, погибший Усин (земляки его звали Усен), чью могилу обнаружили дальневосточные поисковики, и Асан — родные братья по отцу, то есть Талант — племянник первому и сын — второму. Он поведал, что две семьи его деда — Бодона Тайгашкаева — жили по соседству, на одной улице, которая сегодня носит имя Усена Акакулова. Братьев на войну призвали одновременно, в июне 1942 года. Усену было 19, он успел к тому времени окончить Пржевальский зоотехнический техникум. А Асан был на год моложе его, однако уже работал в местной школе учителем математики. Им повезло, они попали служить на Дальний Восток, причём в один батальон.

По воспоминаниям Таланта, о гибели Усена большая семья Бодоновых и земляки-шапаковцы узнали только в 1946 году.

Когда красноармеец Асан Бодонов живой и невредимый вернулся в родное село.

— Отец был неразговорчивый. Не любил вспоминать о войне, — рассказывал Талант Бодонов. — Когда его расспрашивали о службе, он обычно либо отнекивался, либо отвечал очень кратко, что война ужасна во всём. С его слов мы узнали, что он был пулемётчиком, а дядю Усена определили в разведроту 355-го отдельного батальона морской пехоты. Однажды группа разведчиков ушла в тыл врага и не вернулась. Среди них была девушка. По воспоминаниям отца, разведчики попали в плен, где их жестоко пытали, потом расстреляли…

Где это случилось? Где покоятся герои? Об этом не сразу стало известно. Асан Бодонов тоже ничего конкретного не мог сообщить о гибели и месте захоронения старшего брата.

А вот что написали военные историки о тех кровопролитных боях: «Утром 14 августа вышедший накануне из Владивостока отряд кораблей достиг Сэйсина и высадил батальон морской пехоты (710 человек, командир — майор М. Бараболько). Командир батальона с ходу повёл людей в атаку. Бойцы вторично ворвались в город и продвинулись на 1-3 километра. Однако, введя в бой свежие силы при поддержке артогня бронепоезда, японское командование к ночи 14 августа оттеснило десантников обратно в порт, где они удерживали плацдарм в 2 км по фронту и 1 км в глубину. Часть бойцов вела оборонительный бой на пирсах, ещё несколько групп были отрезаны от своих частей и разрозненно оборонялись на высотках или в отдельных зданиях. К тому же, батальон из-за незнания обстановки командиром отряда был высажен в стороне от всех трёх сражавшихся в городе передовых групп десанта и не смог соединиться с ними».

В боях за корейский порт Сэйсин были убиты и взяты в плен 3000 японских солдат и офицеров, сбито 4 японских самолёта, уничтожен 1 бронепоезд. В гавани захвачено 27 различных транспортных средств и танкеров. Потери Красной Армии составили от 250 до 300 человек убитыми и пропавшими без вести.

Многих участников той операции наградили орденами и медалями, звание Героя Советского Союза присуждено 16 солдатам и офицерам, среди них — единственная женщина, санинструктор Мария Цуканова. Ей эта награда присуждена посмертно. Асан и Усен удостоились почётной солдатской медали «За победу над Японией». Только ефрейтору Акакулову не суждено было об этом узнать. Он не вернулся из боя…

Из письма Галины Николаевны Шайковой: «Мы долгое время искали место захоронения вашего земляка, и благодаря сотрудничеству с Генеральным консульством Северной Кореи удалось найти не только его могилу, а большое братское захоронение бойцов 355-го отдельного Гвардейского батальона морской пехоты Тихоокеанского флота, где покоится прах 66 бойцов и командиров 355-го батальона. В городе-порте Сейсине, ныне Чхонджине, на месте братской могилы создан большой мемориальный комплекс. Его площадь 1000 кв. м. Нам прислали фотографии мемориала, на могиле гранитные плиты с фамилиями захоронённых бойцов. Есть на тех плитах и фамилия вашего земляка Акакулова Усина Акакуловича. Корейский народ бережно относится к братским могилам советских воинов-освободителей, содержит могилы в идеальном порядке.

В рамках проекта мы пишем Книгу памяти 355-го отдельного Гвардейского батальона морской пехоты Тихоокеанского флота, погибших при освобождении города-порта Сейсина от японских захватчиков. Нам важны документы, фотографии, воспоминания о погибшем воине-герое — вашем земляке, оставшемся навечно лежать в корейской земле».

Жаль, что так и не побывает на этом мемориале старый солдат, не поклонится праху брата Асан Бодонов. Он после войны женился, вернулся в родную школу преподавать детям математику, потом долгое время работал бригадиром в колхозе. У ветерана пятеро детей, всех он поднял на ноги, воспитал достойными людьми. Одному из них, Таланту, который живёт в отчем доме, ветеран передал все свои бережно сохранённые военные реликвии: красноармейскую книжку, наградное удостоверение, почётные грамоты с профилем генералиссимуса Сталина, фотографии, где на нас сегодня, как живые, из далёких сороковых смотрят юноши-призывники — братья Усен и Асан из красивого горного села Шапак.

Давайте запомним их такими.

Лариса ЛИ. Фото из архива семьи Бодоновых.

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