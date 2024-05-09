Девочка под присмотром врачей

Уполномоченный по правам ребёнка Асель Чынбаева совместно с заместителем полномочного представителя Президента в Чуйской области Гульмирой Кыштобаевой посетили малолетнюю девочку, ставшую жертвой жестокого обращения своего отчима.

Комиссия по делам детей при Ысык-Атинской районной государственной администрации провела заседание, на котором утверждён план индивидуальной работы с семьёй и индивидуальный план по защите ребенка.

Асель Чынбаева подчеркнула важность сопровождения семьи и детей, а также своевременную всестороннюю поддержку. Уполномоченный ознакомилась с состоянием здоровья ребёнка, побеседовала с лечащим врачом и выслушала бабушку девочки, которая рассказала о происшедшем. Данный инцидент зарегистрирован в органах внутренних дел Сокулукского района, где в настоящее время идёт следствие. Соответствующие службы оказывают необходимую медицинскую, психологическую, правовую, социальную и иную помощь.

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