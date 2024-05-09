Навестили пострадавших детей

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев и мэр Бишкека Айбек Джунушалиев навестили детей, пострадавших от наезда грузового Porter во время массового мероприятия в Сузакском районе Джалал-Абадской области.
Врачи рассказали о лечении каждого ребёнка, находящегося в больнице. По словам медиков, состояние детей улучшается. По необходимости им проведут повторные анализы для полного восстановления их здоровья.
Отметим, что каждому пострадавшему ребёнку выделены денежные средства в размере 50 тыс. сомов из резервного фонда мэра города Бишкека для дальнейшего лечения и реабилитации.
Дата публикации: 15:51, 09-05-2024
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