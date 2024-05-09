Они прикрыли жизнь собою, или Часовым тишины посвящается

Героям-пограничникам, отважно защищавшим рубежи Отчизны и храбро сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны, посвящена экспозиция документально-художественной выставки «Они прикрыли жизнь собою», развернутой в Национальном историческом музее.

Её поэтическим названием стала строчка из стихов известной российской поэтессы Риммы Казаковой, посвящённых бессмертному подвигу советских солдат-победителей. Главными инициаторами экспозиционного собрания выступили Национальный исторический музей, КРСУ и Русский культурный центр «Гармония». Новую тематическую экспозицию организаторы приурочили к двум знаковым и памятным датам: 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию создания Пограничной службы Кыргызской Республики.

Необходимо особо подчеркнуть, что в годы Великой Отечественной дозорные рубежей нашей страны проявили недюжинное мужество и большую стойкость при защите западных границ СССР, а также в боевых сражениях на всех фронтах всенародной битвы с фашизмом. Уже в самые первые часы боевых действий от пограничников на имя командования поступило более 800 рапортов с настойчивой просьбой отправить их на фронт. В Кыргызском пограничном округе было активно инициировано снайперское движение, около 450 наших пограничников участвовали в боевых действиях в составе 162-й стрелковой Среднеазиатской дивизии. Накопленный опыт пограничных дозоров, преданное служение своему народу передаются из поколения в поколение часовых тишины. Двадцать одна пограничная застава сегодня носит имена героев-кыргызстанцев, в разные годы стоявших на защите безопасности, а пять пограничных застав получили свои названия в память о героических участниках Великой Отечественной войны.

На торжественной церемонии выступили глава Республиканского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Т. Какчекеев, заместитель председателя совета Ассамблеи народа Кыргызстана Р. Сабиров, председатель общественного объединения блокадников Кыргызстана М. Кутанов, начальник Управления по воспитательной работе Погранслужбы ГКНБ Р. Турдалиев, первый секретарь посольства России в Кыргызстане А. Рисков, директор Национального исторического музея Ж. Бакашова, сноха легендарного пограничника и писателя Джаманкула Дженчураева, академик НАН А. Дженчураева, курсант военного института Вооружённых сил КР имени Героя Советского Союза К. Усенбекова С. Шамшиев. В торжестве также приняли участие воспитанники военного института, Кыргызского национального военного лицея имени Героя Советского Союза

Д. Асанова, учащиеся средней школы имени героя-пограничника О. Лайлиева из села Кен-Булун Чуйской области, учащиеся средних школ и студенты столичных университетов.

Масштабная экспозиция выставки памяти создана на основе большой исследовательской работы и при активном поиске документальных материалов в различных архивах нашей страны и России, проведённом кандидатом исторических наук, сотрудником КРСУ Леонидом Сумароковым, выступившим с интересным рассказом. На выставочных стендах представлены уникальные материалы, фотоиллюстрации и статьи из печати военных лет, а также фронтовые памятные реликвии и личные документы и награды воинов-кыргызстанцев из фондов Национального исторического музея. А завершила церемонию тематическая литературно-музыкальная программа из трогательных и проникновенных песен и стихов военных лет, подготовленная и вдохновенно исполненная студентами из Молодёжного центра культуры и творчества КРСУ под руководством заслуженной артистки КР Галины Кетовой и участниками военного художественного ансамбля Погранслужбы ГКНБ.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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