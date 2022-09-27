Визитная карточка сердца…

Чем чаще всего заняты ваши руки? Работой, помощью ближнему, созданием чего-то красивого, созиданием, но не разрушением, а может, вампришлось взять оружие, чтобы защищать Родину, близких? Или они вредят, избивают, стучат по компьютерной клавиатуре, чтобы написать и поместить очередной пост в социальных сетях, наполненный ненавистью? Дела рук всегда следуют за человеческими желаниями…

Вспомнила библейское наставление о том, что от избытка сердца говорят уста. Получается, не только уста. Могут ли руки делать то или иное, если их владелец не пропустил свои намерения через разум, не согласовав с цензурой души? Разве за исключением, когда горестные обстоятельства вынуждают людей лгать самим себе, совершая поступки, противоречащие убеждениям.

Ну а когда на горло жизнь не наступает и есть выбор, зачем в такое тревожное для всего мира время сеять недоброе: подставлять, проклинать, калечить, убивать?.. Добралось человечество до интернета — те, чьи души не разучились любить, видеть красоту, делятся своим светом с другими и, даже если их оппоненты упорствуют в своём хамстве, не отвечают оскорблениями. Но всё больше тех, кто постоянно со всеми ругается, сеет панику, распространяет фейковые «новости» и даже зарабатывает на этом. Практически любая ложная информация небезвредна. Кому нужно лгать про цветочки да кошечек? Если людей намеренно вводят в заблуждение, то хозяева рук, распространяющих информационные подделки, чаще всего преследуют немирные цели — дискредитировать кого-то или целое государство, напугать, поссорить, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, другие гадости сотворить…

Как прекрасны руки врача, спасающего человеческие жизни, пианиста, исполняющего музыкальный шедевр, учителя, художника, писателя, волонтёра, защитника Отечества — руки множества созидателей спасают нашу планету! Градус ненависти, насилия необходимо снижать постоянно. Прочитала однажды мудрые слова о том, что ни одно доброе дело не нужно считать малым — пусть сердца проникнутся, а руки совершат!

Нина ГОРШКОВА

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