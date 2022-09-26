Визит высокого гостя

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
С рабочим визитом в Кыргызстан прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. В международном аэропорту «Манас» высокого гостя встретил председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.
Абдулла Арипов примет участие в совместном заседании правительственных делегаций двух стран по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы и встретится с Президентом Кыргызстана.
Об этих мероприятиях читайте в следующем номере газеты.
Дата публикации: 19:55, 27-09-2022
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