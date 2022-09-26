Визит высокого гостя

С рабочим визитом в Кыргызстан прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. В международном аэропорту «Манас» высокого гостя встретил председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.

Абдулла Арипов примет участие в совместном заседании правительственных делегаций двух стран по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы и встретится с Президентом Кыргызстана.

Об этих мероприятиях читайте в следующем номере газеты.

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