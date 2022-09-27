Качество образования — залог успешности страны

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров выступил в режиме видео-конференц-связи на саммите ООН по трансформации образования.



«Тематика саммита актуальна и своевременна с учётом того, что качественное образование является залогом успешного развития государства и общества.

Понимая важность поднятия национальной системы образования на уровень, отвечающий реалиям сегодняшнего дня, в Кыргызстане мы проводим существенные реформы. На сегодняшний день практически все школы страны получили широкополосный доступ к сети Интернет, продолжается развитие электронной библиотеки, на образовательном веб-портале в помощь ученикам, учителям и родителям доступны тысячи видеоуроков по всем предметам, осуществляется перевод системы образования на 12-летний цикл обучения.

Наша страна привержена полноценной реализации Целей устойчивого развития, которые напрямую интегрированы в Национальную программу развития Кыргызстана до 2026 года. Недавно инициирован Закон «Об образовании» в новой редакции, направленный на развитие человеческого капитала, воспитание и формирование современного и конкурентоспособного человека в глобальном сообществе.

В текущем году, впервые за несколько лет, значительно увеличены заработные платы учителям, что повысит престиж профессии и обеспечит рост качества преподавания.

В современном мире успешное развитие национальной системы образования невозможно без международного сотрудничества.

Кыргызстан сотрудничает с ЮНЕСКО в развитии международного межвузовского сотрудничества и по реализации Глобальной рамочной программы действий по образованию в интересах устойчивого развития до 2030 года.

Совместно со Всемирной организацией интеллектуальной собственности в республике провели Международный форум ректоров вузов на тему «Роль университетов в создании национальной инновационной экосистемы». Он позволил выстроить партнёрские отношения между университетами страны и зарубежными партнёрами на основе их научных школ, что должно привести к увеличению доли рынка научно-образовательных услуг и повышению конкурентоспособности результатов интеллектуальной деятельности.

Как и другие государства -члены ООН, мы провели Национальные консультации по вопросу трансформации образования на период до 2030 года и переосмысления перспектив образования в будущем, по итогам которых нами приняты конкретные обязательства по всем пяти важным направлениям, включая инклюзивное образование для всех, формирование человеческого потенциала на всех уровнях образования, подготовку учителей, цифровое обучение и финансирование образования».

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