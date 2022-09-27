Прокуроры стран ШОС во взаимодействии

Делегация Генеральной прокуратуры во главес К. Зулушевым приняла участие в 20-м заседании генеральных прокуроров государств — членов ШОС

в Астане.



В мероприятии участвовали руководители надзорных ведомств из Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также генеральный секретарь ШОС.

Участники форума обстоятельно обменялись мнениями о росте транснациональной экономической преступности, опыте возврата активов, незаконно выведенных из государств. По итогам обсуждения подписан соответствующий протокол, в рамках которого планируются: укрепление сотрудничества генеральных прокуратур государств — членов ШОС по возврату активов, незаконно выведенных из государств, путём обмена опытом и передовой практикой; продолжение обмена национальными правовыми актами, справочными, методическими, информационно-аналитическими, научными и иными материалами в сфере борьбы с экономическими преступлениями, опытом работы по их предупреждению, а также информацией о национальном законодательстве по вопросам поиска, ареста и возврата активов, незаконно выведенных из государств.

Очередное заседание состоится в Китайской Народной Республике в 2023 году.

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