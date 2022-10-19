Подготовку к зиме Президент держит на контроле

Президент Садыр Жапаров провёл рабочее совещание с участием председателя Кабинетаминистров Акылбека Жапарова, членов Кабмина, руководителей госорганов и структурных подразделений администрации Президента, а также руководителей профильных госучреждений по вопросу готовности страны к прохождению осенне-зимнего отопительного периода 2022-2023 гг., а также поставок и обеспечения населения и учреждений углём.

Министр энергетики Таалайбек Ибраев сообщил о подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду.

Заслушав его, глава государства поручил своевременно удовлетворить потребности населения и отраслей экономики в энергоресурсах. Он обратил внимание на важность принятия мер по недопущению чрезмерного роста цен на уголь для населения страны во время отопительного сезона, в том числе следует применить льготный тариф на перевозку твёрдого топлива железнодорожным транспортом. Также надо обеспечить тщательный контроль за реконструкцией и строительством энергетических объектов для успешного прохождения предстоящего отопительного периода.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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