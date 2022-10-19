Объединяя усилия в борьбе с преступностью

Состоялась встреча первого заместителя министра внутренних дел полковника милицииАдылбека Бийбосунова с атташе по вопросам внутренней безопасности при Посольстве Франции в Москве с компетенцией в Республиках Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан господином Сержем Гарсиа.

С приветственным словом выступил первый замглавы МВД, который выразил благодарность за оказанный визит и отметил, что сегодняшняя встреча создаст плодотворную основу для развития двусторонних взаимоотношений.

Адылбек Бийбосунов подчеркнул, что правоохранительные органы играют важную роль в обеспечении общественного порядка, безопасности и борьбы с преступностью. На сегодняшний день возложенные на них задачи активизируют усилия государств в сфере международного сотрудничества в вопросах борьбы с преступностью и недопущения её негативных последствий. «Для кыргызской милиции, как и для других силовых структур государства, важной задачей является эффективное взаимодействие в вопросах профилактики, а также оперативного реагирования на новые вызовы и угрозы», — подчеркнул первый замминистра.

В свою очередь Серж Гарсиа подтвердил готовность к дальнейшему развитию и расширению взаимодействия, сотрудничества в вопросах организации обмена опытом в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью.

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