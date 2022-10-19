АБР и КР: тесное сотрудничество

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель министра экономики и коммерции Вероника Исаева и возглавляемая еюделегация встретились с членами совета директоров Азиатского банка развития.
Были обсуждены вопросы текущего сотрудничества. Сегодня благодаря содействию АБР в нашей стране реализуются проекты в стратегически важных секторах экономики, таких как энергетика, сельское хозяйство, транспорт, социальная сфера.
Представители Министерства экономики и коммерции, Министерства финансов, Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения подробно информировали совет директоров АБР о достигнутых результатах, текущей ситуации и вызовах в рамках проектов сотрудничества с банком.
Исаева рассказала о деятельности в сфере развития предпринимательства, зелёного финансирования, региональной интеграции и сотрудничества. Так, Минэкономкоммерции как национальный координатор программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, поддерживаемого АБР, ведёт работу по программе «Экономический коридор Алматы-Бишкек».
В ходе встречи было предложено рассмотреть возможность содействия в развитии малого и среднего бизнеса, женского предпринимательства, в улучшении транспортных коридоров, в сфере борьбы со стихийными бедствиями, развитии регионов.
Ведётся разработка новой стратегии партнёрства на 2023-2027 годы, цели которой — содействие инклюзивному и устойчивому росту, улучшение человеческого развития и качества жизни.
Дата публикации: 15:55, 19-10-2022
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