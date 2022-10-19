Очистные сооружения столицы: требуется масштабная реконструкция

Станция аэрации (очистные сооружения) Бишкека построена в 70-е годы прошлого столетия.

За годы своей деятельности очистные сооружения физически и технически устарели. За это время многие объекты обветшали. Из-за агрессивной среды сточных вод трубопроводы, металлокаркасные и железобетонные конструкции затронула коррозия. Станция аэрации нуждается в масштабной реконструкции и модернизации с применением новейших технологий.

Содержанием станции занимаются 240 человек. Режим работы круглосуточный, специфичный, связан с определённой опасностью, достаточно грязный и суровый. Из-за низкой оплаты труда происходит отток высококвалифицированных кадров.

Тарифная политика на услуги водоотведения на сегодняшний день не отвечает тем затратам, которые нужны для очистки стоков по нормативам. Плата за стоки для населения — 2,3 сома, для бюджетных организаций — 3 сома, для прочих потребителей — 6 сомов. Кроме того, процесс работы станции напрямую связан с электроэнергией. С 2021 года тариф на электроэнергию увеличен на 40%. И эта тарифная политика ежегодно увеличивается с учётом темпов роста инфляции. При этом из республиканского и городского бюджета финансовые средства не выделяются.

Несмотря на то, что оборудование и сооружение уже давно отработали свой эксплуатационный срок, предприятие работает в штатном режиме. Но если не провести реконструкцию и модернизацию очистных сооружений, на предприятии может возникнуть нештатная ситуация. А тех денег, что зарабатывает предприятие, хватает только на текущий ремонт.

Наша справка.

Очистные сооружения расположены в селе Пригородном и обслуживают не только Бишкек, но частично и Чуйскую область. Площадь станции аэрации составляет 51 га. На её территории расположены технические сооружения, в которых проходит очистка сточных вод. Проектная мощность предприятия составляет — 380,0 тыс. м3 стоков в сутки, фактически на станцию аэрации поступает в среднем 220,0-230,0 тыс. м3 в сутки нечистот. Производство на очистных сооружениях достаточно сложное. Вода очищается в три этапа. Первый этап — механическая очистка, второй — биологическая очистка, третий — обеззараживание хлором.

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