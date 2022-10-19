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Казань с нами


В муниципалитете состоялась встреча вице-мэра Виктории Мозгачёвой с делегациейРеспублики Татарстан во главе с депутатом Государственной Думы РФ, ректором Елабужского института Казанского федерального университета Еленой Мерзон.

 

 

Стороны обсудили вопросы развития экономического сотрудничества, обмена опытом и повышения квалификации педагогов.

 

Вице-мэр обозначила важность укрепления взаимовыгодного партнёрства со столицей Татарстана — Казанью для реализации совместных проектов.

 

Кстати. В 1998 году между городами Бишкек и Казань установлены партнёрские отношения в рамках Договора об экономическом и социально-культурном сотрудничестве и Программы реализации Договора об экономическом и социально-культурном сотрудничестве.

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Дата публикации: 15:52, 19-10-2022

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