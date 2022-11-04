Повестка утверждена

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Состоялось очередное заседание Организационного комитета по проведению ПервогоНародного Курултая под председательством государственного секретаря Суйунбека Касмамбетова.
На мероприятии члены Оргкомитета утвердили повестку дня, проект регламента и эмблему курултая. Также заслушаны отчёты о подготовке мероприятия.
Так, в Баткенской области проведено 275 собраний, Джалал-Абадской области — 491, Иссык-Кульской области — 228, Нарынской области — 376, Таласской области — 138, Ошской области — 537, Чуйской области — 674, в Бишкеке — 93. В общем по всей стране проведено 2 839 собраний. Пятого ноября текущего года состоятся местные съезды во всех областях страны, в Бишкеке и Оше, а также среди трудовых мигрантов за рубежом по избранию делегатов.
«Цель съезда — непосредственная встреча главы государства и обмен мнениями с делегатами, избранными от регионов. Здесь не будет подготовленных, так называемых дежурных делегатов. Необходимо организовать взаимосвязь между народом и властью и предпринять дальнейшие шаги с учётом ключевых предложений по развитию страны», — подчеркнул Суйунбек Касмамбетов, отметив, что вопросы делегатов Первого Народного Курултая зарегистрируют и опубликуют для общественности через средства массовой информации. Кроме этого, предложения 1 074 депутатов, избранных от регионов, обязательно примут во внимание, по ним разработают рекомендации, которые председатель Первого Народного Курултая направит во все ветви власти, государственные органы и органы местного самоуправления. Курултай завершится заключительным словом Президента Садыра Жапарова.
Согласно указу главы государства, в работе Курултая примут участие 1 074 делегата: от административно-территориальных единиц — 1 036 делегатов; от трудовых мигрантов за рубежом — 28 делегатов; от религиозных конфессий — 10 делегатов.
Для избрания делегатов от административно-территориальных единиц предусмотрена следующая квота: по два от каждого из 452 айылных аймаков (904 делегата); по два от каждого из 12 городов областного значения и по одному от каждого из 18 городов районного значения (42 делегата); из Бишкека — 60, Оша — 30 (90 делегатов).
Суйунбек Касмамбетов подчеркнул, что указ Президента о проведении Курултая следует выполнять неукоснительно, при этом он отметил важность идеологического значения данного мероприятия.
На заседании Оргкомитета поддержаны предложения организовать Курултай на высоком уровне, чётко и объективно донеся его посыл и цель до общественности через СМИ. По итогам заседания профильным органам даны протокольные поручения по организации Курултая. Напомним, он пройдёт в Бишкеке 25 ноября 2022 года.
Дата публикации: 15:51, 04-11-2022
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