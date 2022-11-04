Повестка утверждена

Состоялось очередное заседание Организационного комитета по проведению ПервогоНародного Курултая под председательством государственного секретаря Суйунбека Касмамбетова.

На мероприятии члены Оргкомитета утвердили повестку дня, проект регламента и эмблему курултая. Также заслушаны отчёты о подготовке мероприятия.

Так, в Баткенской области проведено 275 собраний, Джалал-Абадской области — 491, Иссык-Кульской области — 228, Нарынской области — 376, Таласской области — 138, Ошской области — 537, Чуйской области — 674, в Бишкеке — 93. В общем по всей стране проведено 2 839 собраний. Пятого ноября текущего года состоятся местные съезды во всех областях страны, в Бишкеке и Оше, а также среди трудовых мигрантов за рубежом по избранию делегатов.

«Цель съезда — непосредственная встреча главы государства и обмен мнениями с делегатами, избранными от регионов. Здесь не будет подготовленных, так называемых дежурных делегатов. Необходимо организовать взаимосвязь между народом и властью и предпринять дальнейшие шаги с учётом ключевых предложений по развитию страны», — подчеркнул Суйунбек Касмамбетов, отметив, что вопросы делегатов Первого Народного Курултая зарегистрируют и опубликуют для общественности через средства массовой информации. Кроме этого, предложения 1 074 депутатов, избранных от регионов, обязательно примут во внимание, по ним разработают рекомендации, которые председатель Первого Народного Курултая направит во все ветви власти, государственные органы и органы местного самоуправления. Курултай завершится заключительным словом Президента Садыра Жапарова.

Согласно указу главы государства, в работе Курултая примут участие 1 074 делегата: от административно-территориальных единиц — 1 036 делегатов; от трудовых мигрантов за рубежом — 28 делегатов; от религиозных конфессий — 10 делегатов.

Для избрания делегатов от административно-территориальных единиц предусмотрена следующая квота: по два от каждого из 452 айылных аймаков (904 делегата); по два от каждого из 12 городов областного значения и по одному от каждого из 18 городов районного значения (42 делегата); из Бишкека — 60, Оша — 30 (90 делегатов).

Суйунбек Касмамбетов подчеркнул, что указ Президента о проведении Курултая следует выполнять неукоснительно, при этом он отметил важность идеологического значения данного мероприятия.

На заседании Оргкомитета поддержаны предложения организовать Курултай на высоком уровне, чётко и объективно донеся его посыл и цель до общественности через СМИ. По итогам заседания профильным органам даны протокольные поручения по организации Курултая. Напомним, он пройдёт в Бишкеке 25 ноября 2022 года.

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