Встречи торага

Торага Жогорку Кенеша встретился с Постоянным координатором системы ООН в нашей стране Антье Граве.

Поздравив Антье Граве с назначением на должность Постоянного координатора системы ООН, он поблагодарил ООН за оказываемую всестороннюю поддержку и напомнил, что была поддержана инициатива Президента Садыра Жапарова, озвученная на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН об объявлении 2023-2027 годов «Пятилетием действий по развитию горных регионов». «Сотрудничеству Кыргызстана и ООН исполнилось 30 лет. Эти годы прошли в тесном взаимодействии с системой ООН в разных сферах. Кыргызстан подписал рамочную программу системы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития в Кыргызстане на 2023-2027 годы», — подчеркнул торага и выразил надежду на тесное взаимодействие с ООН в её реализации.

Антье Граве рассказала торага о сотрудничестве в разных направлениях, обратив внимание на вопросы защиты прав и свобод человека, свободы слова, решения проблем безгражданства. Она отметила, что законодательные инициативы, касаемые регулирования СМИ, снятия моратория на смертную казнь, должны быть тщательно обсуждены и взвешены.

Нурланбек Шакиев подчеркнул, что Кыргызстан чётко следует принятым международным обязательствам и договорам. «Кыргызский народ всегда относил права человека, свободу слова к высшим ценностям. Эти неписаные законы строго исполняются во все времена. Это наше бесценное достояние», — сказал он.

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовская Аравия в Кыргызстане Ибрахима Аль-Ради.

Обсуждено текущее состояние политического и экономического сотрудничества между странами, а также развитие межпарламентских связей.

Торага отметил, что Саудовская Аравия — один из самых приоритетных партнёров нашей страны, напомнив, что дипломатическим отношениям между государствами исполнилось 30 лет. «В последние годы наше сотрудничество вышло на новый уровень, особенно укрепляются взаимоотношения в сфере туризма. Но это не предел. Нашей главной целью должно стать повышение интереса к различным областям экономики, так как мы имеем большой потенциал в вопросе повышения уровня взаимного товарооборота», — сказал он.

Помимо этого, торага подчеркнул необходимость открытия прямого авиасообщения и важность облегчения условий получения электронной туристической визы, а также поблагодарил Королевство Саудовская Аравия за оказываемую республике всестороннюю поддержку.

«В настоящее время рассматриваются более 20 проектов двусторонних договоров. Мы должны в срочном порядке поддержать все инициативы, направленные на развитие межгосударственных отношений», — отметил он.

Посол Ибрахим Аль-Ради подчеркнул, что сотрудничество между Кыргызстаном и Саудовской Аравией успешно развивается. «В этом году в городе Эр-Рияде была организована выставка кыргызских товаров, а также активно проходили встречи как на высоком уровне, так и между предпринимателями двух стран. Мы видим, что год от года растёт и количество туристов из Саудовской Аравии, которых интересует прекрасная природа Кыргызстана», — резюмировал Ибрахим Аль-Ради.

Заместитель торага Жогорку Кенеша Джамиля Исаева приняла участие в заседании Комиссии ООН по миростроительству, посвящённом роли женского лидерства в реализации повестки «Женщины, мир и безопасность» в связи с последствиями изменения климата в Центральной Азии.

Выступая на заседании, она отметила, что изменение климата несёт не только угрозу жизням и лишает источников существования, но и углубляет разрыв между богатыми и бедными, а также усиливает неравенство между женщинами и мужчинами. «Мы, как и другие страны нашего региона, уязвимы к последствиям изменения климата и в то же время в полной мере выполняем свои международные обязательства по борьбе с изменением климата. Кыргызстан обязуется к 2030 году сократить выбросы парниковых газов путём принятия мер в области энергетики, сельского и лесного хозяйства и в других сферах», — добавила она.

Исаева подчеркнула, что женщины в первую очередь ощущают на себе негативные последствия изменения климата. Из-за географического расположения Кыргызской Республики женщины в горных районах сталкиваются с проблемами, связанными со сложностями обеспечения водоснабжением, электроэнергией, медицинским обслуживанием, а также доступа к образованию. Из-за трудовой миграции мужчин вся тяжесть семейных забот ложится на женщин», — сказала она.

Джамиля Исаева также обратила внимание на необходимость развития гендерно-чувствительного подхода к исследованиям и адаптациям к изменению климата. «В настоящее время уровень представленности женщин в процессах принятия решений по вопросам изменения климата низок, что ограничивает их возможность внести вклад в реализацию решений и применить свои знания. Поэтому в соответствии с Национальной стратегией Кыргызстана по достижению гендерного равенства до 2030 года на национальном уровне будут применяться меры по активному участию женщин во всех процессах по уменьшению опасности бедствий и борьбе с изменением климата», — заключила она.

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