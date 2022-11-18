Давайте вместе развивать кыргызский язык

Кыргыз тили — эне тили (кыргызский язык — родной язык)

В Национальном центре детей и юношества «Сейтек» прошёл первый Форум учителей кыргызского языка и школьных библиотекарей Кыргызской Республики под названием «Кыргыз тилди бирге єнїктїрєлї» («Давайте вместе развивать кыргызский язык»).

В форуме приняли участие учителя кыргызского языка, сотрудники школьных библиотек и представители образовательных ведомств из всех регионов Кыргызстана. Основная задача мероприятия — донести до потомков суть изучения родного языка посредством внедрения новых методик и современных инновационных стратегий. Форум также является частью ряда запланированных научно-методических мероприятий, посвящённых модернизации школьных библиотек.

— Я приехала на форум из Жумгальского района, работаю в школьной библиотеке. У нас учебников, слава Богу, хватает, а большая проблема с художественной литературой на кыргызском языке для старших классов. Мало произведений школьной программы, переведённых на родной язык. С детскими сказками и дошкольной литературой ситуация разрешилась благодаря различным программам и проектам «Окуу керемет» и «Бирге окуу». Мы специально приехали сюда, чтобы поднять этот вопрос на форуме, так как тут есть представители министерств, — рассказала Раиса Абдрахманова, библиотекарь одной из сельских школ.

В ходе встречи учителя выступили с докладами о своих новых методиках изучения кыргызского языка и поделились положительными результатами.

Заместитель директора по государственному языку столичной средней школы №53 Сезим Эсенгулова отметила важность правильной подачи и развития языка среди молодого поколения.

— Я как специалист в области родного языка пришла поделиться своими новаторскими идеями и заодно послушать об опыте и методах других преподавателей. Мы часто ходим на обучающие семинары городского значения. А здесь собрались учителя и представители библиотек из всех регионов нашей республики. Радует масштабность мероприятия, — отметила преподаватель.

Учителя кыргызского языка из инновационной школы-гимназии села Новониколаевка рады посетить столь грандиозный форум, посвящённый родному языку.

— Ситуация с учебниками и обучающими пособиями для плодотворного изучения языка во всех регионах разная. У нас не хватает некоторых учебников. Новая программа — соответственно должны выдаваться учебные пособия, подходящие под неё, мы вынуждены обучать детей по совсем старым книгам. Потому что лучше хоть что-то, чем совсем ничего. Нам не хватает в библиотеке кыргызской художественной литературы. Это проблема многих школ в стране, — рассказала учитель кыргызского языка Диляра Кадырова.

К участникам форума по видеосвязи обратился министр образования и науки Уланбек Мамбетакунов. Он отметил важность посещения школьных библиотек детьми.

— Книга всегда была особой ценностью для человека, и наша задача — научить детей любить читать книги и ходить в библиотеки, ведь именно они дают знания. Это богатство страны. Необходимо через культуру, традиции, образование развивать и прививать любовь к кыргызскому языку. И огромный вклад в это вносят учителя кыргызского языка, — отметил министр.

В ходе встречи преподаватели из различных учебных заведений страны выступили с докладами о своих новых методиках, где особая роль уделяется стимулированию запоминания и восприятию языка на слух.

Среди них директор детского сада №3 Бишкека Салтанат Кенешчоро кызы, завоевавшая первое место на

II Международном фестивале педагогического мастерства, который проводился в Астане. Она оказалась лучшей среди педагогов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Салтанат Кенешчоро кызы получила путёвку на фестиваль педагогического мастерства в заочном этапе, который проводился Министерством образования и науки Казахстана. Она подробно рассказала о своей методике, по которой дети изучают кыргызский язык.

— Нам необходимо стимулировать детей разных национальностей говорить на кыргызском языке чтобы им нравилось это делать. Не заставлять, а именно стимулировать, чтобы они сами хотели разговаривать. Вот, например, девочка Оля боится говорить на кыргызском языке, потому что если она ошибётся, над ней будут смеяться. Наоборот, необходимо мотивировать её. Как только Оля скажет что-то на кыргызском, необходимо всему классу или группе порадоваться её успеху. Похлопать в ладоши. Похвалить: «Азаматсын, Оля!» — объясняет педагог. — Я часто вижу, как учителя дают задание на русском языке, хотя это урок кыргызского.

Необходимо делать так, чтобы дети понимали, о чём их просят, именно на том языке, который вы ему преподаёте. Вначале им будет сложно, но если вы будете хвалить и искренне радоваться их успехам, то дети начнут говорить и понимать вас. Помимо этого, у нас в стране даже кыргызскоязычные не всегда друг друга понимают. Из-за того, что в регионах говорят по-разному. Жители Ошской области могут не понять чуйских или нарынских. Мы должны упорядочить преподавание и методы изучения языка, тогда что-то требовать и заставлять. Запомните: самое главное в изучении любого языка — похвала, даже за мелочь!

Ей вторит директор Научной библиотеки КГУ имени И. Арабаева, президент общественного объединения библиотек Кыргызстана, доцент Нурийла Давлетярова, которая выступила с докладом «Достижение результатов с помощью проектной работы». По её словам, во время пандемии коронавируса положительным моментом был переход некоторых библиотек в электронный формат:

— Сейчас дети часто сидят в различных социальных сетях, проводят много времени в интернете. Необходимо внедрять цифровые библиотеки. Чтобы, помимо развлечений, ученик мог найти во Всемирной паутине полезную информацию. Жизнь не стоит на месте, прогресс вносит изменения, сотрудникам библиотек необходимо идти в ногу со временем и, помимо обычных книг, продвигать электронные.

В ходе мероприятия вручены грамоты учителям, сотрудникам библиотек, работникам мэрии и министерств, внёсшим вклад в развитие кыргызского языка в стране. А танцевальные коллективы «Сейтек» и «Шаттык» порадовали присутствующих своими творческими номерами.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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