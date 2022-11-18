Картина маслом и не только

Любите ли вы ходить в музей? Как относитесь к живописи? Каких кыргызскиххудожников знаете? Наверняка каждый уважающий себя гражданин хоть раз был в Кыргызском Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Если нет, то это обязательно надо исправить, ведь именно это место познакомит вас с творчеством и внесёт нотку прекрасного в вашу жизнь. Наша редакция в свою очередь приоткроет некоторые секреты музея, расположенного в самом сердце Бишкека.

Основание музея

История музея изобразительных искусств берёт своё начало с далёкого 1934 года. Тогда, 19 августа, на заседании Бюро Киргизского обкома ВКП(б) принято решение о создании Государственной картинной галереи, которая первоначально располагалась в здании церкви Святого Николая в Дубовом парке.

Небольшое помещение в два этажа умещало 72 картины русских художников, которые выделили из музейных фондов Третьяковской галереи, и 40 произведений живописи кыргызских мастеров. Количество полотен постепенно росло, в год приобретали до 400 работ, поэтому было принято решение построить здание государственного уровня. В 1974 году в рамках широкомасштабной кампании по улучшению облика города по проекту архитекторов Ш. Джекшенбаева, В. Назарова, Д. Ырыскулова официально закончено строительство нынешнего здания музея изобразительных искусств. А в старинной церкви Дубового парка ныне располагается галерея Союза художников, где каждую неделю проходят новые выставки живописцев и мастеров прикладного искусства.

Сейчас золотой фонд музея изобразительных искусств — это произведения классиков: С. Чуйкова, Г. Айтиева,

С. Акылбекова, А. Игнатьева, Л. Ильиной, А. Михалёва, Л. Месароша, О. Мануйловой, Т. Садыкова, Д. Уметова, Т. Герцена, Б. Джумабаева, А. Асранкулова, С. Айтиева. Объём коллекции — около 18 тысяч экспонатов, из них более 4 тыс. живописных полотен, 9 309 образцов графики, около 1 тыс. скульптур и более 3 тыс. экземпляров декоративно-прикладного искусства. Представлены работы советского периода, египетские и греческие репродукции, классические западные скульптуры и работы по эпосу «Манас».

В последние годы фонды музея пополняются только за счёт даров художников.

Музей глазами созидателя

Мы заходим в здание музея, которому в 2024 году исполнится 50 лет. Нас встречает заместитель директора Кубат Каработоев. Он проводит для нас экскурсию в закулисье, а Алтынай Кудайбергенова как самый главный экскурсовод расскажет об искусстве и ответит на любые вопросы.

Здание музея состоит из трёх этажей, на двух верхних расположены выставочные залы и администрация. В цокольном этаже размещаются хранилища, реставрационные мастерские и машинный зал, оборудованный инженерными системами, обеспечивающими электроснабжение, отопление и вентиляцию здания.

— В настоящее время всё оборудование устарело и требует полной замены. Кондиционеры производства ГДР, 1974 года выпуска, находятся в аварийном состоянии. Холодильное и насосное оборудование вышло из строя ещё 15 лет назад. Системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения устаревшие и не обеспечивают надлежащую безопасность, — рассказывает Кубат Каработоев.

Постоянная температура хранения картин должна быть +18… +22 градуса, специальный температурно-влажностный режим — 50-55%. В здании музея совсем иная картина: влажность слишком мала — чуть более 20%. Инженерное оборудование сильно изношено и держится буквально на честном слове. Как отметил Кубат Каработоев, помимо нового современного оборудования музей нуждается в обновлении электрической проводки. Освещение для демонстрации картин необходимо не только обновлять, но и значительно увеличить.

— В прошлом году мы закупили 16 камер видеонаблюдения, в этом ещё 12, всё за счёт спонсоров. Помимо этого количества, на все залы нам необходимо ещё 20 камер. Мы не можем запланировать выставку шедевров мирового искусства в нашем музее, пока здание не будет оборудовано полной системой безопасности, — отмечает заместитель директора. — Моя основная задача — добиться обновления климатизации, чтобы картинам было комфортно.

Кубат Каработоев мечтает вернуть первоначальный проект крыши музея. Когда-то он был полностью застеклённым, и демонстрационные залы получали естественное освещение. Это позволило бы сэкономить электроэнергию и обновить здание музея. Заместитель директора — специалист с техническим образованием, не один год проработавший в строительной сфере, — видит музей не только хранилищем картин, но и памятником архитектуры, который при желании можно сделать объектом современного искусства и любимым местом посещения молодёжи.

Немного о прекрасном

А теперь о прекрасном! Вначале Алтынай Кудайбергенова рассказывает о традиционном прикладном искусстве. Основой рукоделия кыргызов выступали функциональность и практичность, всё это собрано в традиционном жилище — юрте (боз уй). Убранство юрты состояло из шырдаков — войлочных ковров, самых сложных по технике изготовления; ала кийизов — традиционных ковров, выполненных способом прессования; туш кийизов — настенных панно, образцов художественной вышивки; чия — циновки, выполняющей функцию одной из прослоек юрты, а также панно эстетического характера. Узоры на изделиях символизировали пожелания семье, которой дарили полотно. В основном это растительные символы — пожелания благополучия, процветания, плодовитости, богатства, полного стада живности и сочной травы на пастбищах. Узоры, символизирующие солнце, часто присутствуют в традиционном рисунке на коврах и украшениях.

— Юрта — это посыл кочевой цивилизации, перенесённый в современный мир, духовный символ. Форма полусферы — знак части Вселенной, своего рода соединение миров, цивилизаций. Взгляните, ведь в юрте отсутствуют углы. Раньше считалось, что в прямых, квадратных строениях именно в углах скапливалась негативная энергия. Юрта — жилище, в котором тепло зимой и комфортно в летнее время благодаря войлоку — натуральному материалу, который стабилизирует и улучшает среду внутреннего пространства, — рассказывает Алтынай.

Сердце изобразительного музея — картинные галереи. Они разделены на несколько отделов. Особый интерес вызывает галерея отечественных живописцев. Семён Чуйков, один из первых художников, который соединил традиционное искусство с национальным, изобразив это на своих полотнах. Самая популярная работа Чуйкова — картина «Дочь Советской Киргизии». Мало кто знает, но девушку — прообраз ученицы, постигающей науку, — зовут Айымжамал. После успешного завершения картины Чуйков подружился со своей моделью, они продолжали общаться вплоть до кончины художника. По словам экскурсовода, Айымжамал — прообраз кыргызской девушки советской эпохи, которая стремилась получить образование и стать нужной стране. Кстати, сама девушка мечтала учиться в Москве, но бабушка не отпустила в большую столицу. Хотя позже очень об этом жалела. Семён Афанасьевич прекрасно говорил на кыргызском языке и без проблем мог отправиться в самое отдалённое село, для того чтобы изобразить быт местного населения.

Именно такая картина выставлена в музее изобразительных искусств — «Токтогул среди народа». На полотне изображён великий акын среди людей разного возраста, которые с интересом слушают его произведения. Акыны — это глашатаи того периода. Люди собрались из разных уголков айыла, чтобы услышать последние новости из уст акынов, отложили все свои дела и собрались вместе. Акынов чрезвычайно уважали, приглашали на свадьбы и сажали на самое почётное место среди гостей.

Гапар Айтиев — первый национальный художник, именно его имя носит музей. Видный общественный деятель, депутат Верховного Совета, Гапар Айтиевич начал свой творческий путь скульптором, потом постиг художественное ремесло. Будучи бедным батраком, он лепил образы из глины и других подручных материалов. Участник Великой Отечественной войны, воевал на Юго-Западном фронте в должности заместителя командира пулемётной роты. У него есть картины, посвящённые войне, одна из них — «Письмо с фронта» — представлена в галерее музея. Именно его творчеству принадлежат роспись потолка в Театре оперы и балета имени А. Малдыбаева и памятник Токтогулу, расположенный в центре Бишкека. В этом художнике сочетались несколько талантов — скульптора, пейзажиста и портретиста, именно его творчество стало основой классической кыргызской художественной школы.

В стенах музея большое количество скульптур разных времён и даже эпох. Главным ваятелем, создавшим наибольшее количество памятников в Киргизии, была Ольга Мануйлова. Если поднять глаза на крышу здания Театра оперы и балета, то можно увидеть скульптурные композиции, созданные именно ею. Одним из интереснейших направлений творчества является скульптура. В музее изобразительных искусств есть как классика ваяния, так и современные работы. Поэтому любителям объёмных форм будет чем полюбоваться.

Почитателям таланта Суйменкула Чокморова будут интересны картины, созданные рукой актёра. Ведь он в первую очередь живописец, окончил Фрунзенское художественное училище, а в кино попал случайно.

— Современное искусство сложное и неоднозначное, где-то провокационное и спорное. После развала СССР в Кыргызстане заново формировалось понятие современного искусства. Появились нотки религиозных традиций, — рассказывает Алтынай Кудайбергенова. — У нас постоянно проходят выставки современных художников. У всех разный стиль, творчество и понятие искусства.

Для созерцания всегда мало времени. В музее день пролетает незаметно. Хочется вернуться и впитать творческое вдохновение каждого шедевра. Выходя из музея, человек подзаряжается положительной энергией жизни и хорошего настроения. Поэтому количество музеев в стране должно увеличиваться, это, прежде всего, память предков, труд современников и ядро культуры народов.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.

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