Вперёд, навстречу цифровизации

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров представил коллективу Министерства цифрового развития нового и. о. министра.

Акылбек Жапаров отметил, что в структуре Кабмина указом Президента образовано Министерство цифрового развития и и. о. министра назначен Дастан Догоев.

Акылбек Жапаров подчеркнул важность продолжения комплексной работы по цифровизации во многих приоритетных сферах деятельности.

«Перед вами три приоритетных направления. В сжатые сроки необходимо сделать прорыв в сфере предоставления госуслуг населению. Все справки надо перевести в цифровой формат. Вся страна до нового года должна перейти на электронный документооборот. Кроме того, требуется усилить работу по цифровизации налоговых и таможенных процедур, внедрить виртуальные склады. К 1 января следующего года эти механизмы по государственным услугам, взаимодействию с бизнесом, цифровизации должны быть готовы», — сказал глава Кабмина.