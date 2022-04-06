Вперёд, навстречу цифровизации

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров представил коллективу Министерства цифрового развития нового и. о. министра.
Акылбек Жапаров отметил, что в структуре Кабмина указом Президента образовано Министерство цифрового развития и и. о. министра назначен Дастан Догоев.
Акылбек Жапаров подчеркнул важность продолжения комплексной работы по цифровизации во многих приоритетных сферах деятельности.
«Перед вами три приоритетных направления. В сжатые сроки необходимо сделать прорыв в сфере предоставления госуслуг населению. Все справки надо перевести в цифровой формат. Вся страна до нового года должна перейти на электронный документооборот. Кроме того, требуется усилить работу по цифровизации налоговых и таможенных процедур, внедрить виртуальные склады. К 1 января следующего года эти механизмы по государственным услугам, взаимодействию с бизнесом, цифровизации должны быть готовы», — сказал глава Кабмина.
Дата публикации: 8:57, 06-04-2022