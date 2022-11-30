ВВП страны растёт

В республике реформируют горнорудную отрасль. Об этом заявил председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров на заседании Жогорку Кенеша при рассмотрении отчёта по исполнению республиканского бюджета за 2021 год.

В своей речи он отметил, что в 2020 году в казну от горнорудной отрасли поступило 18 млрд. 204 млн. сомов, в 2021 году — 22 млрд. 942 млн. сомов, а за эти 10 месяцев — свыше 39,6 млрд. сомов. «Месторождение Кумтор полностью перешло в ведение государства. Если общий объём оплаченных республике дивидендов за 11 лет равен 5,3 млрд. сомов ($90,8 млн.), то с начала года от рудника пришло 26,5 млрд. сомов в качестве налоговых, неналоговых платежей, а также выплат, предусмотренных договорами. В 2021 году в стране осталось 10 тонн золота, а по итогам 2022 года ожидается 17,2 тонны», — сказал Акылбек Жапаров.

Глава Кабмина также рассказал, что в результате повышения ставки сбора за удержание лицензий на право пользования недрами в 2021 году оплачено 244 млн. сомов, а в октябре — 529,17 млн. сомов, или в 2 раза больше, возвращено 100 лицензий. В прошлом году введены денежные выплаты добывающим компаниям за использование пресной воды. Эта норма принесла 365 млн. сомов дохода.

Акылбек Жапаров также отметил, что несмотря на пессимистичные прогнозы, ВВП республики вырос на 7%. В том числе в сельском хозяйстве увеличился на 6,7%, в строительстве — на 5%, в промышленности — на 14,4%, в сфере услуг — на 4,1%. «В прошлом году мы собирали в среднем 17 млрд. сомов за один месяц, в этом году сумма выросла до 24 млрд. сомов. Этих цифр удалось достичь при помощи фискализации и цифровизации налоговых процедур», — отметил глава Кабмина.

Он добавил, что в 2021 году в стране действовало 23 740 контрольно-кассовых машин (ККМ). Сейчас установлено 58 766 устройств. Выручка в 2021 году составила 700 млрд. сомов, а за десять месяцев 2022 года — 1,4 трлн. сомов.

Парламент признал отчёт Кабинета министров об исполнении республиканского бюджета за 2021 год удовлетворительным. Кроме этого, одобрил в первом чтении ряд законопроектов. В частности, «О внесении изменений в Закон «О республиканском бюджете на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы», «О республиканском бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.».

Отметим, что на пленарном заседании парламента присутствовал весь состав Кабмина.

Автор: -