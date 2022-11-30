Марат ИМАНКУЛОВ: «Мы мирные люди, но…»

Непростая обстановка в мире, активизация террористических организаций в Центрально-Азиатском регионе, конфликты на границе и попытки определённой группы лиц раскачать ситуацию в стране заставляют её руководство принимать оперативные решения и действенные меры по адекватному реагированию на внутренние и внешние угрозы.

Это решение социально-экономических проблем, укрепление стабильности, государственности, правопорядка, обороны и другие составляющие по обеспечению национальной безопасности государства. Большой вклад в эту работу вносит секретариат Совета безопасности, конституционно-совещательный орган, в рамках своих полномочий обеспечивающий его деятельность. Несмотря на занятость, секретарь Совбеза генерал-майор Марат ИМАНКУЛОВ нашёл время, чтобы ответить на интересующие нас вопросы.

— Марат Муканович, недавно вы принимали участие в совещании секретарей Совета безопасности стран — членов СНГ. Тематика обсуждаемых вопросов повестки дня была многообразной. И всё-таки, какие из них были самыми злободневными?

— Прежде всего это ситуация в мире, её анализ, а также обстановка в Афганистане. Пришедшее к власти движение «Талибан» неоднократно заявляло, что не потерпит на афганской территории деятельности экстремистских и террористических организаций, не допустит нанесения ущерба соседним государствам. Однако на деле совсем другая картина. По оперативной информации и официальным каналам достоверно известно, что они создают там базы, лагеря подготовки, подчёркивая в мировых средствах массовой информации свои силы, средства и возможности. Я считаю, что их активизация связана со специальной военной операцией России на Украине. Идёт глобальная игра, страны — члены СНГ должны быть готовы к любому развитию событий и сообща действовать на упреждение.

Детальный разговор шёл об обеспечении биологической безопасности государств Содружества. Большое количество биолабораторий в странах мира, непонятные ковид и пандемия, появление других вирусов и, наконец, разговоры о создании «грязной» бомбы из отходов радиоактивных веществ — всё это вызывает серьёзную тревогу. Договорились, что будем обмениваться информацией по этой проблеме и принимать совместные упреждающие меры. Ещё одна тема обсуждения на совещании — это продовольственная безопасность. В том же Афганистане сегодня испытывают острый голод приблизительно 23 миллиона его жителей. По прогнозам, этой зимой число их может вырасти ещё на два миллиона. Если голодный народ побежит, никакая граница их не остановит, а вместе с ним на территорию стран СНГ могут хлынуть боевики международных террористических организаций. Выступая на совещании, ваш покорный слуга предложил добиваться с участием мирового сообщества разблокирования счетов афганского правительства в банках западных государств, чтобы накормить голодающий народ.

— Товарищ генерал, насколько высок уровень антитеррористической защищённости государства и какие предпринимаются меры для раннего предупреждения современных вызовов и угроз в обеспечении безопасности?

— Ситуация в мире, в Центрально-Азиатском регионе сегодня характеризуется непредсказуемостью как масштабов, так и возможных последствий. Сохраняется реальная опасность международного терроризма, экстремизма и сепаратизма, формирования которых применяют новые методы и тактику ведения подрывной деятельности. Принимаются действия предупредительного характера. Части пограничных войск по всей линии государственной границы находятся в постоянной боевой готовности. В усиленном режиме работают спецслужбы, милиция, другие силовые структуры и органы местной власти приграничных районов. Кроме того, наши соответствующие структуры конструктивно взаимодействуют с антитеррористическими подразделениями государств — членов СНГ, ШОС и ОДКБ. Принимают участие в совместных операциях и оперативно-разыскных мероприятиях по предотвращению терактов, задержанию членов международных террористических организаций и выявлению подпольных ячеек. Большой объём работы проводится по пресечению использования информационно-коммуникационных технологий в террористических и экстремистских целях, а также каналов их финансирования.

Немаловажен и тот фактор, что, по оценке военных экспертов, Вооружённые силы республики способны обеспечить не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность. Достаточно высокая боеспособность позволит адекватно реагировать на попытки подрыва суверенитета, территориальной целостности и дестабилизации внутриполитической обстановки. Другими словами, наша армия достойно выполняет поставленные задачи и готова в любой момент защитить страну. Это убедительно продемонстрировали последние события на кыргызско-таджикской границе, когда наши ребята, проявляя мужество и героизм, остановили агрессора, дали достойный отпор и нанесли ему существенные потери.

Много раз говорил и ещё повторю: меры противодействия террористическим угрозам, как подчёркивает глава государства, должны носить комплексный характер. Это задача не только спецслужб и органов правопорядка, но и всего гражданского общества. А главное направление её решения — действовать на упреждение. Этот важный участок работы на постоянном контроле секретариата Совета безопасности. Кроме того, анализируем положение дел в обеспечении обороно-способности и национальной безопасности по предотвращению кризисных ситуаций разного характера. Готовим рекомендации и аналитические справки по этой тематике для руководства страны и государственных органов.

Безусловно, особое внимание уделяем профилактике экстремизма среди населения с постоянным мониторингом религиозной ситуации. Чтобы оградить молодое поколение от идей радикализма, постоянно проводим информационно-разъяснительную работу с участием госорганов, духовенства, молодёжных и других общественных организаций по религиозному воспитанию с учётом традиций, культурных и духовных ценностей светского государства. С более подробной информацией об этом можно ознакомиться на сайте Совбеза.

— Марат Муканович, вернёмся к вооружённому конфликту на кыргызско-таджикской границе в сентябре этого года. После него появились разговоры, что Кыргызстан выходит из ОДКБ якобы из-за пассивной позиции Организации в урегулировании противостояния между сопредельными государствами, являющимися её членами…

— Это всё на уровне слухов, не более. Мы просто приостановили проведение на своей территории командно-штабных учений «Нерушимое братство — 22» в рамках ОДКБ. К нашему решению с пониманием отнеслись в её секретариате. Хочу подчеркнуть, наша страна — активный участник этой организации, и членство в ней отвечает интересам Кыргызстана по обеспечению национальной безопасности. В Уставе ОДКБ сказано, что в случае разногласий между участниками Договора о коллективной безопасности все вопросы решаются мирным путём за столом переговоров. И только.

Не прописаны механизмы, предотвращающие в таких случаях применение военной силы. Нет и санкций за такие действия, хотя, по моему мнению, страна, применившая её, заслуживает исключения из Организации. Мы готовы предложить соответствующие изменения и дополнения в Устав ОДКБ, чтобы устранить такие случаи. Это нонсенс, когда её члены воюют между собой. Политическая воля руководства нашей страны есть, чтобы снять напряжённость на кыргызско-таджикской границе. Ждём такого же от наших соседей.

На днях вернулся из Еревана, где принимал участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств — членов ОДКБ. Выступая на нём, генеральный секретарь Организации Станислав Зась заявил, что она готова оказать помощь в нормализации ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана.

Таджикистан — не враждебная нам страна. Мы веками жили бок о бок в добрососедских отношениях, но нерешённые вовремя вопросы делимитации и демаркации государственной границы, споры по её неописанным участкам — не повод для вооружённой агрессии. При этом вины самого таджикского народа в конфликте нет. Предположительно, это какой-то внешний сценарий, и, как показали события, главными исполнителями его были члены бандформирований со стороны, местный криминалитет, наёмники, а по оперативной информации, даже граждане Афганистана. Именно они шли в первых рядах, пытаясь вторгнуться на территорию Баткенской области, проявляли насилие, жестокость в отношении местного населения и наших военнослужащих.

Как известно, Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол об отводе войск и тяжёлой военной техники, дополнительных сил и средств из приграничных территорий в места их постоянной дислокации, а также о стабилизации обстановки на границе. Сегодня стороны стараются соблюдать подписанные договорённости. По заявлению заместителя председателя Кабинета министров, председателя ГКНБ Кымчыбека Ташиева, курирующего вопросы демаркации, делимитации границ и главного переговорщика, в переговорах с таджикской стороной в последнее время наметились положительные сдвиги: идём друг другу на уступки, ищем компромиссные решения, при этом изменилась к лучшему сама атмосфера переговорного процесса.

Но говорят: хочешь мира — готовься к войне. Учитывая в том числе сложную обстановку в Афганистане, существенно укрепляем кыргызско-таджикскую границу. Для её охраны используем беспилотные летательные аппараты, военнослужащим Пограничной службы Баткена повысили должностные оклады.

Впервые за все годы суверенитета самостоятельно закупаем военную технику и вооружение не только для пограничников, но и в целом для Вооружённых сил страны. Обеспечение их современным оружием находится под постоянным контролем Главнокомандующего Президента Садыра Жапарова. В этом ключе уместно вспомнить слова из популярной в советское время песни: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути…»

— Не утихают страсти по Кемпир-Абадскому водохранилищу. Звучат даже голоса с призывом обратиться в Венецианскую комиссию за демократию через право…

— Бузят или из-за незнания ситуации, или для того, чтобы заработать себе политические очки. Жогорку Кенеш большинством голосов ратифицировал соглашения по отдельным участкам кыргызско-узбекской границы и о совместном управлении водохранилищем. Не буду вдаваться в подробности. О них не раз детально, честно и открыто для общественности на всех уровнях говорил глава государства, делая акцент на выгодных условиях для Кыргызстана. Действительно, это самый оптимальный вариант для нашей страны. Ни одного метра земли спорных участков мы не отдаём, а, наоборот, дополнительно получаем около 20 тысяч гектаров и свободный доступ к водохранилищу для орошения, ловли рыбы и ведения других сельскохозяйственных работ. Раньше для жителей Узгенского и других районов это гидросооружение в Андижанской области Узбекистана считалось запретной зоной.

Президент С. Жапаров резко высказался о псевдопатриотах, поднявших истерию по ситуации с Кемпир-Абадским водохранилищем, угрожающую внести раздор в отношения двух братских народов: «Для них это просто повод. Надеются, что в стране на этом фоне что-то произойдёт, и впоследствии они смогут уцепиться за власть». Как говорится, без комментариев…

По мнению большинства экспертов, подписанные на государственном уровне документы ускорят процесс делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы, позволят рационально использовать трансграничные водные ресурсы с учётом интересов всех сторон и выведут многовекторное сотрудничество между нашими странами на более качественный уровень.

— На фоне последних событий как-то не слышно о громких задержаниях и резонансных уголовных делах по коррупционным преступлениям. Раньше правоохранительные органы и спецслужбы довольно часто информировали общественность о таких фактах.…

— Это вовсе не означает, что борьба с коррупцией ослабла или ведётся вяло. Она по-прежнему носит системный характер, включая все сферы жизни. Методы и механизмы по искоренению негативного и опасного для государства явления постоянно обновляются и совершенствуются.

Совет безопасности — главный орган по координации и контролю реализации государственной Стратегии антикоррупционной политики. Секретариат в рамках своих полномочий требует их обязательного исполнения. Кроме того, готовит для государственных учреждений и ведомств рекомендации и детализированные планы по устранению коррупционных рисков.

Нельзя не заметить, что сегодня жёстко пресекаются факты незаконного обогащения политиков, служащих государственных и муниципальных органов, невзирая на чины, регалии и заслуги. Достаточно эффективно расследуются уголовные дела по должностным преступлениям коррупционной направленности в экономике и хищениям государственной собственности. Главная цель — возмещение ущерба государству и неотвратимость наказания. Подчеркну, что реализуемые государством антикоррупционные меры могут быть успешными только при условии активной вовлечённости в этот процесс средств массовой информации, институтов гражданского общества и каждого гражданина.

Этой работе секретариат Совбеза уделяет особое внимание. Что же касается новых громких задержаний и резонансных уголовных дел по коррупции, скажу так: поживём, увидим…

Отдельный разговор о правоохранительной и судебной системах. К сожалению, надо признать, что, несмотря на реформы, они неэффективно выполняют своё главное предназначение — защищать и восстанавливать нарушенные права граждан, за что их нещадно критикуют. В Совет безопасности поступает большое количество жалоб на коррумпированность, противоправные действия сотрудников правоохранительных, судебных и фискальных органов за необоснованное вмешательство в деятельность хозяйствующих субъектов. Резкой критике подвергаются неправосудные решения, волокита при рассмотрении судебных дел, нарушения законности при отправлении правосудия.

Вызывает беспокойство, когда органы следствия ещё на стадии расследования берут на себя функции Фемиды. Похоже, с неба свалилась мера в правоприменительной практике: «заплатил-свободен», когда по закону подследственного может освободить только суд. Глава государства поручил Совету безопасности подготовить пакет действенных мер по устранению этих недостатков и несоответствий, негативно влияющих на доверие общественности к правоохранительной и судебной системам, а в целом на имидж страны. Секретариат сейчас работает над этим.

Очень беспокоит ситуация с дорожно-транспортными происшествиями на дорогах страны, в которых гибнут и получают увечья наши граждане, в том числе и дети. Она стала настолько критической, что Президент принял решение взять под личный контроль деятельность ГП «Унаа», в чьи функции входит выдача водительских удостоверений и приём экзаменов у прошедших обучение на право управления автотранспортным средством. Не сомневаюсь, последуют жёсткие выводы и меры по качественному улучшению обучающего процесса, ужесточению наказания за нарушение Правил дорожного движения и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и другие.

Уходящий год был непростым для нас. Но, как это было всегда, народ Кыргызстана достойно преодолел все трудности и вызовы, продемонстрировав единство, толерантность и патриотизм. Родина — это святое. В том числе для тех наших ребят, которые ценой своих жизней отстояли суверенитет и целостность страны. Низкий поклон им и их родителям, воспитавшим стойких и мужественных защитников Отечества.

Страна движется вперёд. Мы строим школы, больницы, значимые объекты в различных сферах, реализуем экономические и социальные проекты, для улучшения жизни граждан повышаем пенсии и пособия, укрепляем армию и границу, боремся с коррупцией, преступностью, Словом, делаем всё, чтобы наше государство процветало. В новом году желаю народу Кыргызстана новых свершений для дальнейшего развития, мира, спокойствия и благополучия.

Интервью взял Сергей СИДОРОВ.

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