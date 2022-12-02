Дарить добро всегда и везде

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев в преддверии Международного дня инвалидов побывал в Сокулукском реабилитационном центре для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей, и ознакомился с деятельностью и потребностями этого социального учреждения.

Вниманию гостей представили концертную программу, подготовленную детьми — воспитанниками центра. Затем Нурланбек Шакиев рассказал об основных мерах государственной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«В первую очередь хочу выразить огромную благодарность коллективу, который с большой любовью и заботой воспитывает детей. Как говорится в Коране, люди с инвалидностью своей выдержкой и силой духа становятся примером для здоровых людей, и Всевышний вознаграждает их добром и благополучием», — подчеркнул он.

Кроме того, Нурланбек Шакиев подчеркнул необходимость обеспечения качественной реабилитацией и охраной здоровья ЛОВЗ в соответствии с законодательством, а также программой государственных гарантий. «Сегодня государство имеет возможность оказывать всестороннюю поддержку таким центрам, и парламент как контролирующий орган уделяет этому вопросу особое внимание», — сказал он.

Торага также ознакомился с выставкой детских поделок и вручил детям специальные подарки и сладости. Кроме того, реабилитационному центру вручена необходимая бытовая техника: стиральная и две сушильные машины, а также мыломоющие и гигиенические средства на 200 тыс. сомов, выделенных из фонда торага.

В реабилитационном центре, созданном 27 января 2014 года, воспитываются 76 детей от 4 до 18 лет (32 девочки, 44 мальчика). Им оказывается постоянная и временная социально-медицинская, социально-педагогическая и психологическая помощь.

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