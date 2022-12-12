Страны ЕАЭС за более прочную интеграцию

В Бишкеке прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. В его работе участвовали президенты Кыргызтана — Садыр Жапаров, Беларуси — Александр Лукашенко, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, России — Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Лидеры стран после всех протокольных мероприятий провели переговоры в узком формате.

«Наша общая твёрдая приверженность евразийской интеграции — это прочная основа для развития и укрепления сотрудничества в рамках Союза, формирования мостов между евразийским и другими региональными и глобальными рынками», — подчеркнул в своём приветственном слове председатель Высшего Евразийского экономического совета, Президент Садыр Жапаров, открывая встречу. Президент Садыр Жапаров отметил, что за последние три года участникам впервые удалось собраться в очном формате, который представляется наиболее эффективным и продуктивным. Пользуясь случаем, он вновь поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность Президента Республики Казахстан, отметив, что выборы главы Казахстана продемонстрировали полное доверие и поддержку народа.

Обращаясь к главам государств, Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что данное заседание проходит в условиях глобальной финансово-экономической турбулентности и постпандемийного кризиса, а также наблюдается большая нагрузка на экономики государств — членов Евразийского экономического союза. Он подчеркнул, что в этих непростых условиях чрезвычайно важно делать всё зависящее от глав государств для взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнёрства между странами.

Отметив, что на повестке заседания стоят важные и актуальные для Союза вопросы, Президент Садыр Жапаров пожелал всем участникам плодотворной работы.

Вместе обеспечим экономическую устойчивость

Далее состоялось заседание ВЕЭС в расширенном формате, где Садыр Жапаров выступил со вступительным словом.

«Уважаемые члены Высшего Евразийского экономического совета, уважаемый Абдулла Нигматович, уважаемый Сергей Николаевич, уважаемые участники заседания, от имени кыргызского народа и себя лично приветствую вас на гостеприимной кыргызской земле. Мы очень рады видеть лидеров братских стран на родине небесных гор Ала-Тоо. Добро пожаловать в Кыргызскую Республику!

Дорогие друзья, прежде всего хочу выразить вам слова благодарности за личное участие в заседании Высшего Совета и многогранную поддержку, которую мы получаем с начала текущего года в рамках кыргызского председательства в органах Союза. Мы в очередной раз собрались для обсуждения актуальных вопросов на евразийском пространстве. Мне вдвойне приятно, что наша встреча проходит в очном формате на кыргызской земле. В ходе заключительного заседания Высшего Евразийского экономического совета мы подводим итоги уходящего года, обсуждаем стратегически важные для дальнейшего развития нашего Союза вопросы. Ситуация в государствах — членах ЕАЭС характеризуется относительной макроэкономической устойчивостью. Достижение макроэкономической стабильности стало возможным благодаря принятию совместных мер по обеспечению экономической устойчивости. Нам надо продолжить эту совместную работу по обеспечению нашего экономического процветания, определить новые меры и механизмы для выхода на опережающее развитие.

Уважаемые коллеги, в результате совместных скоординированных мер по обеспечению продовольственной безопасности стран Союза весной этого года нам удалось избежать дефицита продовольствия. Важным шагом, предпринятым нами для удержания общей финансовой устойчивости, стали совместные меры по увеличению расчётов в национальных валютах при осуществлении взаимной торговли между нашими странами. Так, рост взаимной торговли Кыргызской Республики со странами Союза увеличился за три квартала текущего года на тридцать процентов, а экспорт в страны Союза вырос более чем на сорок процентов. Поступательное движение в этом направлении позволило перевести более чем семьдесят пять процентов взаимных расчётов на национальные валюты, а также обеспечить выход на валютные торговые площадки России. Считаем, что в перспективе это позволит не только диверсифицировать наши валютные портфели, но и сократить давление импортируемой инфляции. Кроме того, в обозримом будущем нам следует разработать институциональный механизм для квалифицированной разработки приоритетных кооперационных проектов и их равномерного нанесения на карту всей территории Союза. Весомым вкладом в развитие этого направления сотрудничества и интеграции стало решение о создании Евразийской перестраховочной организации. Думаю, не ошибусь, если скажу, что старта практической деятельности данной структуры бизнесмены наших стран ждут с нетерпением.

В условиях торгово-экономической и финансовой волатильности мы приняли более пятидесяти мер и решений, направленных на поддержку бизнеса в сферах таможенно-тарифного регулирования, внутреннего рынка и кооперации, финансовых и валютных рынков, международного экономического сотрудничества, обеспечение устойчивости экономик государств-членов и обеспечение продовольственной безопасности.

Также подготовлены предложения и рекомендации, которые поспособствуют формированию благоприятной конкурентной среды для развития предпринимательства, раскрытия потенциала малого и среднего бизнеса, общего биржевого рынка товаров в рамках Союза, созданию в государствах-членах системы референтных лабораторий, применению «регулятивных песочниц» при реализации цифровых проектов Союза, активизации развития межрегионального торгово-экономического сотрудничества и развитию экспорта.

Уважаемые коллеги, текущий год для нашего Союза оказался весьма насыщенным на мероприятия международного характера. В мае этого года мы успешно провели Первый Евразийский экономический форум, в работе которого приняли участие более двух тысяч человек — представителей международных институтов развития, международных организаций, бизнеса из более чем двадцати пяти государств-партнёров.

В августе текущего года на берегу озера Иссык-Куль мы провели Первый Молодёжный форум СНГ и ЕАЭС «Келечек — Будущее». Форум объединил более двухсот делегатов из числа молодых предпринимателей, государственных служащих, дипломатов и студентов из стран Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств и более 15 государств-партнёров. Проведение Молодёжного форума заложило хорошую основу для распространения идеологии евразийской интеграции, концептуального донесения целей Союза в умы молодого поколения, которое в перспективе выступит локомотивом продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве. Убеждён, что ЕАЭС может многое сделать для укрепления гуманитарных связей между нашими странами. Наши народы тесно связаны общей историей, культурой, ценностями. Думаю, что настало время для раскрытия потенциала в этой важной сфере.

Уважаемые главы государств, в этом году мы продолжили активно развивать международный трек Евразийского экономического союза и расширять торговые отношения с нашими давними партнёрами. Вступил в силу Протокол, ведущий к образованию зоны свободной торговли с Исламской Республикой Иран.

Начат процесс переговоров с Республикой Индонезия о заключении соглашения о зоне свободной торговли.

Поддержана инициатива о начале переговоров с Объединёнными Арабскими Эмиратами о создании зоны свободной торговли. Меня очень радует, что география интереса к деятельности нашего Союза расширяется. Расцениваю это в качестве наглядного показателя признания ЕАЭС как динамично развивающейся организации в мировой экономической архитектуре. В условиях смещения глобального полюса финансово-экономической концентрации в Азию нам следует продолжить уделять приоритетное внимание именно этому региону. Отрадно, что сегодня мы утвердим основные направления международной деятельности на 2023 год, в которых отражены ключевые векторы и практические приоритеты международной деятельности Союза в будущем году.

Уважаемые коллеги, повестка нашего Союза обширна и в полной мере отвечает реалиям современного времени. В октябре этого года принят Первый пакет мероприятий по сотрудничеству государств-членов в рамках климатической повестки. При реализации этой дорожной карты планируется формирование Банка климатических технологий и цифровых инициатив, а также разработка национальных, межгосударственных стандартов в сфере низкоуглеродных технологий. Кроме того, принято решение о запуске пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию Союза. В настоящее время завершается тестирование проекта и планируется начать проведение пилота по использованию навигационных пломб не только в отношении импортируемых товаров из третьих стран, но и в отношении товаров, перемещаемых во взаимной торговле. Уверен, что использование таких инструментов и механизмов снимет озабоченность государственных органов стран Союза по вопросам нелегального товарооборота при осуществлении взаимной и внешней торговли.

Хочу отметить большую работу по либерализации рынка услуг. При работе над либерализацией рынка услуг нужно проработать сокращение необоснованных лицензионных и разрешительных требований для нашего бизнеса.

Уважаемые члены Высшего совета, хочу отдельно отметить высокий уровень отдачи и работы всех органов Союза, в том числе по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Многие из приоритетов и инициатив, обозначенных в моём обращении в рамках председательства в начале этого года, получили хороший старт к развитию, и, я надеюсь, мы продолжим их успешно в будущем. Уверен, что при нашей твёрдой приверженности Евразийской интеграции, едином стремлении облегчить жизнь наших граждан, мы достигнем новых горизонтов в деле обеспечения беспрепятственного перемещения товаров, услуг, капитала и людей.

Хочу поблагодарить Комиссию и правительства государств-членов за слаженную и целенаправленную работу по широкому спектру повестки Союза.

В завершение года председательства Кыргызской Республики в органах Евразийского экономического союза хочу пожелать Российской Федерации, перенимающей эстафету председательства, успехов в ответственной миссии по развитию интеграции, продвижению Евразийского экономического союза в мировой экономике.

Пользуясь случаем, хочу пожелать братской российской стороне успешного председательства в органах Союза в будущем году и выразить готовность кыргызской стороны оказывать всестороннее содействие для этой ответственной деятельности.

Благодарю за внимание!»

ЕАЭС, ШОС, БРИКС — идти в ногу

На саммите с речью выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Уважаемые друзья!

Прежде всего традиционно хочу поблагодарить Президента Кыргызской Республики за радушный приём и высочайший уровень организации нашей встречи. Полагаю, сегодняшний разговор станет логичным продолжением состоявшегося диалога на площадках Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.

Мы видим, что примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Беларуси и России начинает затихать. Всё, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнёры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий. Слова про энергетический и продовольственный кризисы уже звучат со всех трибун.

Не надо быть провидцем, чтобы предположить: скоро в отдельных странах к этим двум кризисам может добавиться и третий — политический. Симптомы налицо. Внутренние критические оценки, в первую очередь населения и бизнеса, в ряде западных государств слышны всё громче. Заявления чуть ли не об экономическом коллапсе в наших странах сменились трезвыми суждениями обозревателей, аналитиков, отдельных политиков о том, что санкции ударили по самим инициаторам гораздо больше. Конечно, мы реально смотрим на вещи и не ожидаем, что этот накат в ближайшем будущем (вот завтра) ослабнет. Мы уже в определённой степени в общем-то закалились. Самое главное — мы не допустили падения уровня благосостояния граждан. Достигнуто это в том числе и благодаря нашим совместным мерам по противодействию внешнему давлению и обеспечению устойчивости национальных экономик ЕАЭС.

Принятые в рамках Евразийского экономического союза решения позволили существенно снизить негативный эффект от санкционного давления и поддержать важные отрасли экономики. Но останавливаться ни в коем случае нельзя. С учётом фундаментальных изменений в мире наряду с решением текущих задач нам надо уделить самое пристальное внимание стратегическим направлениям развития Союза. В связи с этим хочу подчеркнуть архиважность дальнейшего углубления внутрисоюзной интеграции и необходимость международного позиционирования нашего Союза.

Что касается стратегических задач, следует, во-первых, в кратчайшие сроки обеспечить реальный выход на реализацию совместных проектов по созданию современнейших производств. Фактически производств будущего. Это обязательный элемент нашего экономического суверенитета. Сегодня мы сделаем ещё один шаг в данном направлении — рассматриваем вопрос о наделении органов Союза полномочиями по финансовому содействию промышленной кооперации за счёт средств бюджета ЕАЭС. Возможность субсидирования процентных ставок по кредитам позволит вывести финансирование конкретных промышленных проектов Евразийским банком развития на качественно новый уровень.

Второе. Необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему нашего Союза. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчёты в которых станут производиться в национальных валютах. Беларусь и Россия уже ушли в основных расчётах от доллара. Важно, чтобы и другие партнёры активно подключились к этому процессу.

Третье. На заседании Высшего совета в мае этого года мы договаривались предметно рассмотреть вопрос об устранении препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. Считаю, что у нас в принципе не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Это суть организации нашего Союза. Это решит две главнейшие задачи: по обеспечению национальных рынков товарами критического импорта и координации действий при экспорте стратегически важных товаров, в первую очередь продовольствия. Но сегодня реальность такова, что мы по-прежнему продолжаем бороться с последствиями решений, принимаемых в одностороннем порядке на национальном уровне: то лес вывезти на экспорт не можем, то международных автоперевозчиков не пропускаем. При этом поиск взаимоприемлемых решений по проблемным вопросам растягивается на долгие месяцы. Совещаний порой много — решений мало. Считаю, что комиссия должна максимально усилить работу в указанном направлении.

Четвёртое. Нужно также уделить первостепенное внимание повышению международного авторитета и конкурентоспособности нашего Союза. Последние события показали, что далеко не все согласны с дальнейшим существованием однополярного мира. Как следствие, растёт роль таких интеграционных объединений, как ШОС, БРИКС. И наш союз — ЕАЭС — должен идти с ними в ногу. Более того, полагаю, настало время для проведения саммита стран — членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Эти страны разделяют наши подходы о необходимости уважения разных культур, взглядов, политических систем. Возможно, отдельные государства АСЕАН захотят принять участие в такой встрече.

Стержневыми пунктами повестки саммита могли бы стать вопросы экономического взаимодействия (например, формирование региональных торговых блоков, использование национальных валют), а также темы энергетики и безопасности.

Этот вопрос актуально звучит особенно в плане того, что в будущем году председательство берёт на себя Российская Федерация. Думаю, что окажется легче при председательстве России организовать подобное мероприятие. Необходимо чётко и последовательно заявлять о своем присутствии на карте мира и через дальнейшее расширение зон свободной торговли с теми государствами, которые в этом заинтересованы.

Сегодня мы принимаем решение о начале переговоров по заключению соглашения о свободной торговле с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Для нашего Союза это прежде всего знаковый политический шаг. В то время как нас пытаются расколоть и изолировать, мы планомерно расширяем торговое сотрудничество с нашими партнёрами. Уже на завершающем этапе переговоры о зонах свободной торговли с Ираном и Египтом. На подходе начало переговоров с Индонезией и Монголией. Заключение таких соглашений помимо экономических бонусов демонстрирует тщетность попыток коллективного Запада удушить нас санкциями.

Уважаемые коллеги!

Развитие евразийской экономической интеграции сопряжено с преодолением целого ряда трудностей и препятствий. Но тем отраднее отметить, что текущий год прошёл весьма продуктивно. И большая заслуга в этом принадлежит всем нам.

Особую благодарность хочу выразить Садыру Нургожоевичу за качественно проделанную работу в рамках председательства в ЕАЭС. Я уже сказал о результатах узкого нашего заседания (заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. — Прим.) — мы как никогда предметно и глубоко обсудили повестку дня и очень актуальные вопросы, которые выносились на это узкое заседание. В этом большая заслуга нашего председателя. Одновременно хочу пожелать успехов Владимиру Владимировичу Путину, принимающему сегодня эстафету председательства на следующий год. Мы все будем стараться в будущем году, чтобы большие шаги наш Союз сделал к тем целям, которые мы перед собой поставили.

Благодарю вас за внимание».

В интересах евразийской пятёрки

На саммите выступил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Глава Казахстана отметил, что традиционно на декабрьских встречах лидеры ЕАЭС подводят итоги совместной работы и определяют задачи на предстоящий период.

— Мы видим, как в мире вводятся разного рода запреты, квоты и пошлины, серьёзно ограничивающие торговлю. На этом фоне наше активное сотрудничество в рамках ЕАЭС позитивно отличается от глобальных тенденций, и это внушает оптимизм. Несмотря на давление внешних факторов, товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за январь — октябрь этого года вырос более чем на 7%, составив $23 миллиарда. Реализуются масштабные совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчётах. Такая положительная динамика наглядно демонстрирует высокий уровень взаимодействия и значительный потенциал нашего интеграционного партнёрства, — заявил Касым-Жомарт Токаев, добавив, что в условиях текущей геополитической турбулентности странам ЕАЭС крайне важно сохранить и укрепить экономические связи, объединить усилия по развитию торгово-экономической кооперации в рамках общих принципов и целей. Для этого Президент Казахстана обозначил ряд приоритетных вопросов.

— Минимизация отрицательного влияния мировой инфляции на экономику наших стран. Прогнозы международных организаций неутешительны. Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%, Всемирная торговая организация — до 1%. А по данным Евразийской экономической комиссии, в странах ЕАЭС продолжается рост потребительских цен. Инфляция в рамках Союза в октябре составила 11,5%. Основной её прирост приходится на продовольственные и непродовольственные товары. Всё это ощутимо сказывается на покупательной способности и социальном самочувствии наших граждан. Нужно признать, что известные санкционные ограничения оказывают давление на экономики всех государств — членов ЕАЭС. Поэтому Комиссии и правительствам наших стран, на наш взгляд, следовало бы обратить на данный вопрос особое внимание и предложить пути смягчения влияния этих санкционных ограничений, — отметил Президент Казахстана.

Вторым приоритетом в выступлении он назвал развитие международного экономического сотрудничества.

— Сфера внешнеторговых интересов Союза с каждым годом расширяется. Это позитивная тенденция, и Казахстан поддерживает данное направление. Теперь важно сфокусироваться на повышении качества взаимодействия с партнёрами, с которыми заключены преференциальные соглашения. Речь идёт о Вьетнаме, Сербии и Иране. Важно ускорить работу и по соглашениям о зонах свободной торговли с Индией, Египтом, Индонезией и Израилем. Желательно совместными усилиями продолжить данную работу. Об этом я говорю уже не в первый раз. Казахстан с удовлетворением отмечает начало переговоров с Объединёнными Арабскими Эмиратами по соглашению о зоне свободной торговли. Считаю данную инициативу весьма перспективной и соответствующей интересам всей «евразийской пятёрки». Теперь важно не затягивать этот процесс, — подчеркнул глава Казахстана.

Наряду с этим Президент Казахстана указал ещё на один важный вопрос — обеспечение свободного транзита товаров по территории ЕАЭС. По его словам, эффективность интеграционного партнёрства напрямую зависит от соблюдения принципа «четырёх свобод», одна из которых — свобода перемещения товаров.

— Считаю, что следовало бы ликвидировать все случаи ограничения перемещений, квотирования и задержания казахстанских, и не только казахстанских, грузов, проходящих транзитом через нашу общую таможенную территорию. Такие ограничения не отвечают целям и духу экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС. Самое главное, они ограничивают реализацию потенциала нашей экономической интеграции. Полагаем необходимым ускорить вступление в силу Соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок. Такая мера стала бы хорошим примером положительного влияния цифровизации на интеграционные процессы. Оптимизация мер государственного контроля, предусмотренная данным Соглашением, значительно расширит предпринимательский и транспортно-транзитный потенциал экономического Союза. Полагаю, скорая ратификация данного Соглашения поспособствует решению данной проблемы, — сказал Касым-Жомарт Токаев, напомнив, что в 2020 году принята Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Сегодня правительства стран ЕАЭС совместно с Комиссией работают над её реализацией. Глава государства считает абсолютно правильным подходить к реализации Стратегии поэтапно, с полным соблюдением национальных интересов всех стран-участниц.

— Полагаем, что в подготовке новой Стратегии развития ЕАЭС пока нет надобности. Тем более нет необходимости ограничивать права национальных правительств. Действующий большой Договор и всё право Союза — это результат долгих переговоров, тщательно выверенных позиций, основанных на взаимных уступках, на компромиссе. Институциональная и содержательная части Договора обеспечивают тонкий, деликатный баланс национальных и наднациональных компетенций, представляя собой, по сути, добрую волю и экономический прагматизм всех сторон. Уже более восьми лет участники Союза вместе преодолевают современные вызовы. Это стало возможным именно благодаря взаимной поддержке и уважению национальных интересов. Мы делегировали отдельные права Евразийской экономической комиссии, Евразийскому суду, Евразийскому банку развития. Создаём Евразийскую перестраховочную организацию. Всё это время гарантии нашего долгосрочного сотрудничества — это паритетность и сбалансированность интересов сторон. Поэтому важно продолжать придерживаться институциональных основ Договора о ЕАЭС, — заявил Президент Казахстана, подчеркнув, что Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции.

— Ни о каком притормаживании интеграционных процессов Казахстаном не может быть и речи. Казахстан, напротив, предпринимает все усилия для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с Договором о ЕАЭС в интересах всех государств — участников Союза и, конечно же, с учётом национальных интересов нашей страны. Наши народы и, конечно, народ Казахстана, особенно предприниматели, должны реально почувствовать полезные плоды и результаты такой интеграции. Нас беспокоит «пробуксовка» процессов на определённых направлениях. В частности, речь идёт о цифровой повестке Союза. Между тем Казахстан достаточно далеко продвинулся в этом направлении. По данным ООН, наша страна входит в тридцатку самых оцифрованных государств мира. Более 90% госуслуг в Казахстане предоставляются в электронном формате. Созданы законодательные основы для конкурентного развития IT-технологий и инноваций. Функционирует международный технопарк IT-стартапов, развивается криптоиндустрия, внедряется цифровой тенге. Считаю, что этот опыт можно использовать для развития интеграции и создания проектов общего евразийского масштаба. Наша задача как Союза — стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий, крипто-экосистемы, финтеха. И эта задача вполне выполнима. Тем более, Россия, Беларусь, Армения исторически имеют значительный опыт в таких сферах.

Призываем страны-участницы усилить работу в этом направлении, — отметил глава государства.

Он полагает, что требует особого внимания и вопрос трудовой миграции. По его мнению, текущие вызовы ещё более отчётливо подчёркивают значимость данной сферы.

— Важно не стоять на месте, предлагать новые подходы. В том числе в части поиска работы, упрощения процедур трудоустройства, предоставления социальных гарантий трудовым мигрантам и их семьям. Граждане должны чувствовать реальную пользу интеграционного проекта. Ещё одна сфера — туризм. Здесь у Союза колоссальный потенциал, нам доступны все виды туризма. Давайте создавать условия, продвигать интеграцию, в том числе между людьми. Полагаю, Комиссия совместно с правительствами могла бы проработать предметные и реалистичные проекты в этой сфере, — предложил Касым-Жомарт Токаев.

Подводя итоги, он констатировал, что общими усилиями страны Евразийского экономического союза успешно нивелируют последствия текущих вызовов.

В завершение Президент Казахстана поздравил кыргызскую сторону и лично Садыра Жапарова с успешным завершением председательства Кыргызстана. Он отметил, что в следующем году эта почётная миссия переходит к российской стороне. По его словам, у Казахстана нет сомнений, что работа при российском председательстве окажется успешной. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что усилия Российской Федерации как крупнейшей экономики придадут новый импульс развитию ЕАЭС.

Усилия — на промышленное сотрудничество

Премьер-министр Пашинян также выступил с речью, в которой, в частности, отметил:

«Уважаемые члены Высшего Евразийского экономического совета, уважаемые члены делегаций,

рад приветствовать вас на завершающем заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Позвольте выразить слова благодарности председательствующей стороне и лично Президенту Кыргызской Республики Садыру Нургожоевичу Жапарову за традиционное гостеприимство и организацию заседания, а также за усилия по реализации приоритетных направлений, целей и задач, обозначенных в рамках кыргызского председательства.

Искренне приветствую также премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Нигматовича Арипова и хочу выразить готовность Республики Армения к развитию сотрудничества с государствами-наблюдателями в рамках реализации совместных проектов.

Прежде чем перейти к ключевым вопросам повестки заседания, хотел бы отметить, что за последние годы экономическое развитие стран ЕАЭС происходит в непростых условиях.

Текущая ситуация, безусловно, сказывается на базовых экономических индикаторах всех государств — членов Союза, и нам в это непростое для всех нас время следует сосредоточить усилия, чтобы максимизировать эффекты евразийской интеграции с учётом национальных приоритетов социально-экономического развития.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, с удовлетворением хочу отметить, что наблюдается динамика роста во взаимной торговле. Товарооборот Армении со странами ЕАЭС за январь — сентябрь текущего года в эквиваленте составил более $3 млрд. и увеличился по сравнению с тем же периодом 2021-го примерно на 80%.

Уважаемые коллеги, в продолжение наших обсуждений по ключевым вопросам повестки в узком составе хотел бы озвучить ряд вопросов, актуальных для экономического союза.

Важный элемент экономической интеграции на евразийском пространстве — это промышленное сотрудничество, и мы должны сконцентрировать наши усилия для продвижения всех перспективных начинаний. В этом контексте сегодня мы даём старт новому механизму по финансовой поддержке промышленной кооперации. Убеждён, что данный инструмент финансирования поспособствует технологическому развитию наших государств.

Совместно с Комиссией мы приступили к реализации дорожной карты в рамках климатической повестки. Для Армении тема зелёных технологий и защиты окружающей среды особенно актуальна. Развивая зелёную энергетику, Армения активно осваивает возобновляемые источники энергии. Реализуются мероприятия по декарбонизации металлургической отрасли. Нами всячески стимулируется использование электротранспорта.

Коллеги, хочу обратить ваше внимание на вопросы продовольственной безопасности. С этой точки зрения в текущем году в целях обеспечения устойчивости внутренних рынков государств — членов ЕАЭС сформированы индикативные балансы по важным сельскохозяйственным товарам. Это действенный инструмент для оперативного определения потребностей и возможностей взаимных поставок в Союзе.

Отмечу также работу Комиссии по формированию портфеля инвестиционных агропромышленных проектов, что может стать эффективным инструментом для развития кооперации и импортозамещения. С точки зрения успешной реализации евразийской повестки крайне важно нахождение взаимоприемлемых решений по всем вопросам.

В связи с этим армянская сторона считает приоритетной последовательную реализацию договорённостей, направленных на создание общих рынков энергоресурсов. В частности, для нас остаётся чувствительным вопрос формирования общего рынка газа. Благодаря конструктивному диалогу и нацеленности на поиск компромиссных решений удалось обеспечить высокую степень готовности проекта международного договора о формировании общего рынка газа.

Однако, учитывая сложность процесса, обусловленную необходимостью учёта различных возможностей и интересов стран в энергетической сфере, остаётся ряд неурегулированных вопросов. Мы готовы проявить гибкий подход для достижения консенсуса и обеспечения баланса интересов всех государств — членов ЕАЭС по нерешённым вопросам с целью использования преимущества и потенциала общего рынка газа Союза в полной мере.

Уважаемые коллеги, отмечу, что по итогам текущего года Комиссия совместно с правительствами государств-членов продемонстрировала высокий уровень работы по балансированию внутреннего рынка Союза, обеспечивая должное сопряжение национальных и наднациональных интересов в этот непростой период.

В свою очередь цифровая трансформация приоритетных сфер наднационального регулирования с должным уровнем информационной безопасности создаст фундамент доверия между государствами — членами Союза.

Продолжая переход интегрированной информационной системы к цифровой платформе, мы сможем сформировать необходимые условия для создания прочной инфраструктуры, обеспечивающей свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

В этом контексте видим высокую востребованность в выработке системного документа, обозначающего новые приоритеты в работе по развитию внутреннего рынка Союза. Полагаю, что такой документ позволит раскрыть весь потенциал нашего внутреннего рынка, сделав его ещё прочнее.

Ещё одним важным направлением нашего сотрудничества считаю развитие торгово-экономических отношений ЕАЭС с третьими странами и объединениями. Реализация торгово-экономического соглашения с Китаем, соглашений о свободной торговле с Ираном, Сингапуром и Сербией, а также текущие переговоры по соглашениям о свободной торговле с Египтом, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Израилем, Индией и Индонезией придадут дополнительный импульс процессу интеграции Союза в мировую экономику. Это в свою очередь приведёт к наращиванию объёмов экспорта товаров ЕАЭС, диверсификации внешних рынков, привлечению инвестиций и к созданию благоприятной среды для международного экономического партнёрства с третьими странами.

В контексте успешного выстраивания в мировую экономическую архитектуру и установления взаимовыгодных связей с третьими странами придаём важное значение основным направлениям международной деятельности ЕАЭС на 2023 год. Этот документ — своего рода «внешнеэкономическая стратегия» и декларирует широкие направления взаимодействия на следующий год.

Уважаемые коллеги, можно без сомнения констатировать, что наши совместные усилия приносят практический результат, и мы ощущаем позитивные эффекты от интеграции, это стало возможным благодаря слаженному взаимодействию государств — членов Союза. Уходящий год стал юбилейным для Евразийской экономической комиссии. За десять лет она, безусловно, стала инициатором целого ряда важных для государств — членов Союза решений. В этой связи позвольте поблагодарить всех сотрудников Комиссии во главе с Михаилом Владимировичем за достойный вклад в развитие Евразийского экономического союза.

В завершение хочу ещё раз выразить всем признательность за активное сотрудничество в 2022 году и пожелать удачи российской стороне, принимающей председательство в органах Союза. Пользуясь случаем, позвольте ещё раз подтвердить приверженность армянской стороны принципам и целям, заложенным в основе Договора о ЕАЭС, и готовность к активному взаимодействию со всеми государствами-членами в интересах дальнейшего продвижения евразийской интеграции.

Благодарю за внимание».

Укрепить технологический суверенитет государств

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе выступил Президент России Владимир Путин.

«Прежде всего хотел бы присоединиться к словам благодарности в адрес Президента Кыргызстана и поблагодарить всех наших киргизских друзей за работу, которая проделана в качестве председателя Евразийского экономического союза.

В этом году наше интеграционное объединение работало эффективно, продолжало последовательно развиваться. В условиях волатильности глобальных рынков и неблагоприятной мировой политической конъюнктуры по линии ЕАЭС предприняты своевременные и эффективные [шаги], позволяющие не только стабилизировать макроэкономическую ситуацию в наших странах, но и добиться улучшения целого ряда показателей развития, стимулировать рост ключевых отраслей экономики, а также оказать поддержку сложившимся на пространстве Союза хозяйственным связям. В частности, уровень безработицы за девять месяцев 2022 года сократился, и сократился в государствах ЕАЭС очень прилично, очень заметно — на 18 процентов, — и составляет чуть более одного процента, 1,1 процента, от общей численности рабочей силы. Я обращаю внимание коллег, что уровень безработицы — это один из ключевых показателей состояния экономики в целом. К слову, в Евросоюзе безработица — семь процентов, то есть в семь раз больше, чем у нас.

Увеличилось производство продукции сельского хозяйства на 5,4 процента — это очень заметный и очень хороший рост. Это тем более важно — здесь коллеги уже говорили, Александр Григорьевич [Лукашенко] об этом упоминал — на фоне, к сожалению, растущего продовольственного кризиса в мире. Никол Воваевич [Пашинян] тоже обратил внимание на то, что мы согласовали индикативные балансы, то есть мы абсолютно выровняли все наши потребности. Рост на 5,4 процента в сегодняшних условиях — это очень хороший показатель.

Растут объёмы выполненных строительных работ, причём на 4,7 процента. Тоже очень хороший показатель, имея в виду, что стройка тянет за собой очень много других производств. Совокупный прирост инвестиций в основной капитал достиг 6,6 процента — тоже очень хорошо.

Должен сказать, что мы удерживаем в рамках разумного, на очень хорошем уровне и другие макроэкономические показатели, в том числе инфляционные. Касым-Жомарт Кемелевич [Токаев] говорил о том, что в мире инфляционные процессы растут, это раскачивает мировую экономику. Мы этот параметр в целом держим под контролем. У нас — для примера — в России в этом году дефицит бюджета составит два процента, в следующем году мы планируем тоже два, в 2024-м — 1,4, в 2025-м уже будет 0,7. Я уверен, что мы это сделаем.

Что касается инфляции, то в этом году он [показатель] будет для нашей экономики приемлемым — 12,2 [процента], в следующем мы рассчитываем — по итогам следующего квартала [2023 года] — уже к пяти процентам подойти, а возможно, и ниже. У нас очевидный тренд на снижение инфляции. Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показатели в российской экономике так или иначе влияют на экономики всех наших стран.

Мы знаем, что в странах Еврозоны самые большие показатели по инфляции за последние 30-40 лет — все двузначного значения, а в некоторых странах Евросоюза достигают заоблачных величин для европейской экономики — 20 и более процентов.

Кстати говоря, что касается развития экономики в целом, нам предрекали спад экономики под 20 процентов — спад ожидается в этом году на 2,9 процента. В следующем — 0,9, и начнём дальше двигаться в позитивном тренде.

Обеспечена бесперебойная торговля всеми жизненно необходимыми товарами в рамках ЕАЭС, кстати говоря, включая — по продовольствию я уже сказал — и энергетику. В этой связи, конечно, не могу не отметить, что тарифы, цены на энергоносители в странах ЕАЭС кардинально отличаются от соответствующих тарифов у наших соседей на Западе. Скажем, разница в ценах на газ в странах ЕАЭС и Евросоюза в десять и более раз — не на какие-то проценты, а в десять и более раз. Это, конечно, создаёт соответствующие условия для экономического развития в нашей зоне.

В текущем году в ЕАЭС принят ряд принципиальных решений, направленных на снятие остающихся таможенных и административных барьеров. Я не могу не согласиться с Александром Григорьевичем, когда он говорит о том, что нам нужно эффективнее работать по устранению этих барьеров, это правда. Они мешают свободной торговле между нашими странами, и мы должны над этим энергичнее работать.

Между тем ускорилась работа по переходу на национальные валюты во взаимных расчётах. Здесь тоже Александр Григорьевич прав. Начат процесс создания общей платёжной инфраструктуры и интеграции национальных систем передачи финансовой информации.

Государства «пятёрки» тесно взаимодействуют в сфере транспорта и логистики, растут объёмы взаимных грузоперевозок, чему во многом помогли дополнительное обустройство и увеличение пропускной способности пограничных переходов между нашими странами. Хотя и здесь, конечно, нужно ещё поработать, и есть над чем работать.

В рамках ЕАЭС сейчас реализуется целый ряд интеграционных инфраструктурных проектов, нацеленных на создание и эффективное использование магистральных международных коридоров «Восток — Запад» и «Север — Юг». И тоже хочу отметить: очень много заинтересованных стран проявляют себя и хотят присоединиться к этим проектам, в том числе совместно с нами инвестировать в эту работу.

Отмечу, что государства — участники Союза продолжают успешно развивать взаимовыгодную промышленную кооперацию. Сегодня мы принимаем решение об учреждении в ЕАЭС нового специализированного механизма финансирования промышленности. Он позволит кредитовать и субсидировать перспективные совместные проекты, в том числе связанные с организацией импортозамещающих производств.

Всё более активно продвигается сотрудничество и в сфере энергетики. По итогам нынешнего заседания мы примем решение об учреждении совета руководителей уполномоченных органов государств ЕАЭС в сфере энергетики. Мы сегодня в закрытом составе достаточно откровенно и предметно говорили, по-моему, взаимное понимание есть, обязательно продолжим двигаться для выполнения всех наших планов.

Россия, конечно, поддерживает создание такой координационной структуры, о которой я только что сказал, которая профессионально займётся вопросами, связанными с обеспечением национальных экономик на долгосрочной основе ключевыми энергоресурсами и формированием общих энергетических рынков Союза. У нас есть соответствующие планы, и мы намерены стремиться к их выполнению.

Уважаемые коллеги!

В следующем году председательство, как вы уже отмечали, в Евразийском экономическом союзе переходит к Российской Федерации. Позвольте мне в общих чертах хотя бы изложить намечаемые нами приоритеты в работе.

В первую очередь, полагаем, надо актуализировать стратегические ориентиры развития ЕАЭС. Действующий базовый документ «Направления развития экономической интеграции» рассчитан на период до 2025 года, и важно приступить к подготовке новых документов стратегического планирования, задающих основные векторы дальнейшего интеграционного взаимодействия на среднюю и долгосрочную перспективу.

В качестве одного из таких векторов рассматриваем укрепление технологического суверенитета государств — членов ЕАЭС и формирование нашими странами общей инновационной и промышленной базы в ключевых индустриальных и сельскохозяйственных отраслях. Мы в закрытом режиме обсуждали этот вопрос, тоже хочу обратить внимание на то, что сказано Президентом Белоруссии. У нас в принципе кооперация развивается неплохо, в последнее время наметилась работа такая позитивная по некоторым ключевым важнейшим направлениям взаимодействия. Уверен, что это приобретёт более широкий характер в целом в нашей организации.

Целесообразно продолжать и усилия по совместному внедрению информационных технологий, в том числе в области электронного документооборота, автоматического обмена транспортной и таможенной информацией между ведомствами и перевозчиками государств Союза, а также в сфере маркировки и прослеживаемости товаров, где цифровые решения уже помогают пресекать обращение на союзном рынке небезопасной и некачественной продукции.

Также предлагаем сосредоточить работу «пятёрки» на наращивании инвестиционного сотрудничества, создании благоприятных условий для взаимных капиталовложений, упрощении соответствующих административных процедур и повышении гарантий защиты прав инвесторов. Неотъемлемым элементом такой работы считаем гармонизацию режимов налогового регулирования в государствах ЕАЭС и в этих целях синхронное внедрение передовых механизмов налогового контроля.

И, конечно, в ходе председательства намерены заниматься вопросами, связанными с развитием научных, технических и образовательных контактов. Предлагаем коллегам подумать над новыми идеями и инициативами в целях поощрения практики межвузовского сотрудничества, совершенствования программ стажировок и академических обменов. Считаем полезным шире вовлекать молодых специалистов в интеграционную повестку через программы студенческого туризма, популяризацию общих исторических, социальных и этических ценностей, в поддержку совместных молодёжных проектов в сферах предпринимательства, добровольчества, культуры и спорта.

Как вы все не раз подчёркивали, Евразийский экономический союз и в целом наша интеграционная работа привлекает внимание всё большего числа международных игроков, заинтересованность в развитии связей с нашим объединением проявляют многие иностранные государства. Я сейчас не стану всё повторять, я полностью согласен с предложениями коллег по расширению этой работы, в том числе и с региональными структурами, такими как ШОС и АСЕАН.

Россия приветствует активизацию международных деловых связей и контактов Евразийского экономического союза и поспособствует дальнейшему расширению спектра преференциальных и непреференциальных соглашений с зарубежными партнёрами.

В заключение хотел бы выразить уверенность в том, что и в следующем году государства — участники ЕАЭС продолжат взаимодействие столь же тесно и конструктивно, как и в ходе киргизского председательства.

Будем рады видеть вас на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета и на Евразийском экономическом форуме, который планируем провести 24-25 мая 2023 года. Как и договорились в узком составе, место нашей совместной работы, встречи мы определим в рабочем порядке.

Конечно, вне рамок нашей сегодняшней работы хочу вам напомнить, что мы вас ждём на согласованной предновогодней неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.

Благодарю за внимание».

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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