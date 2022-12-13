Высокая планка Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. Встреча прошла перед заседанием ВЕЭС.

Говоря о предварительных итогах председательства Кыргызстана в Союзе в текущем году, Президент Садыр Жапаров отметил, что в Кыргызстане состоялся ряд мероприятий, направленных на укрепление международного имиджа ЕАЭС.

В свою очередь Михаил Мясникович поблагодарил за предоставленную возможность встретиться и обсудить приоритетные направления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Он подчеркнул успешное председательство Кыргызской Республики в органах ЕАЭС, в частности прослеживаемую за 10 месяцев текущего года положительную динамику экономических показателей развития страны. Обратил внимание на то, что в рамках председательства Кыргызстана в стране состоялось много важных мероприятий, многие из которых проведены впервые, и их можно считать историческими. Михаил Мясникович подчеркнул, что Кыргызская Республика задала высокую планку для других стран. Это хорошо как для Союза, так и для мировой общественности. Тем самым демонстрируется согласованная политика.

Стороны договорились продолжать развивать сотрудничество в рамках евразийской интеграции.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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