Далёкий и близкий Урал

Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров встретился с делегацией бизнес-сообщества Екатеринбурга во главе с мэром города Алексеем Орловым.

Стороны обсудили важность укрепления обмена опытом в развитии городской жизнедеятельности, а также реализации совместных инфраструктурных и образовательных программ.

Градоначальник Бишкека отметил значимость активизации и углубления партнёрского взаимодействия, которое установлено между городами в 1996 году. Алексей Орлов пригласил Эмилбека Абдыкадырова на Международный фестиваль университетского спорта, который пройдёт летом 2023 года в столице Урала.

В завершение стороны выразили надежду на активизацию сотрудничества в экономическом аспекте взаимоотношений, в том числе и налаживанию сотрудничества бизнес-сообществ двух городов.

В рамках визита гостей также состоялась церемония возложения цветов к памятнику И.В. Панфилову. В прошлом году в Бишкек привезли точную копию памятника Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Панфилову и начали его установку. Копия отлита из бронзы в рамках двустороннего сотрудничества со Свердловской областью России.

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