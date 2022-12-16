Планов много, а эффекта пока нет

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев провёл специальное совещание о выработке действенных мер, направленных на борьбу со смогом в крупных городах страны.

Руководство Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора презентовало доклад об основных причинах образования и задержания смога. А также предложило план выхода из сложившейся ситуации с последующей выработкой внятной экологической стратегии. В частности отмечено, что запускается проект внедрения нанотехнологий в многоэтажных домах и учреждения зелёных зон в столице.

Кроме того, разработаны несколько мер для снижения уровня загрязнения воздуха. В их числе — запуск пилотного проекта уменьшения теплопотерь и оптимизации работы столичной ТЭЦ, отбор 500 многоэтажек в одном из районов Бишкека, в которых установят наноприсадки. Технология уже апробирована в ряде городов России. Её использование способствовало снижению потери тепла до 40%. Сегодня, как показывает практика, в старом жилом фонде столицы большая часть тепла, подаваемого в квартиры, улетучивается. В случае положительного опыта данную технологию планируется внедрить по всему городу. В Бишкеке также создадут зелёные зоны, где в качестве общественного транспорта пустят только электромобили. В рамках пилотного проекта планируется закупить 200 электромашин для такси и 100 микроавтобусов. Планируется внедрить и зелёные маршруты. Ожидается, что реализация перечисленных программ начнётся в первом квартале 2023 года, на что потребуется порядка $20 млн.

Бакыт Торобаев подчеркнул, что за последние годы в стране существенно увеличились выбросы вредных веществ в воздух, что крайне опасно для здоровья граждан. Среди причин, ухудшающих экологию, — отопление домов частного сектора углём низкого качества, выхлопные газы автомобилей, многие из которых используют бензин с низким октановым числом.

Участники совещания отметили необходимость развития в стране рынка газомоторного топлива и повышения экологических требований к качеству автомобильного топлива. А для улучшения состояния экологии в Бишкеке предложено перевести транспорт, находящийся на балансе государства и муниципалитета, на природный газ. Такая мера обеспечит экономию бюджетных средств и уменьшит выбросы в атмосферу более чем в два раза.

По итогам совещания государственным органам поручено разработать пошаговый план мероприятий по указанным направлениям, в числе которых также активизация перевода котельных на природный газ, утверждение новых качественных индикаторов состояния экологии и атмосферного воздуха, по которым станет проводиться постоянный мониторинг.

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