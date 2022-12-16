Первые зимние, Иссык-Кульские

В конце прошлой недели в Чолпон-Ате прошёл второй (зимний) этап XXI Иссык-Кульских игр. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов-любителей из всех регионов республики.

Как известно, летние Иссык-Кульские игры уже стали спортивным брендом Кыргызстана. В начале сентября в нашу республику приезжают, как правило, более двух тысяч атлетов из стран не только ближнего, но и дальнего зарубежья. Когда-то нашу Олимпиаду открывали лётчики-космонавты Алексей Леонов, Салижан Шарипов и находившийся уже на пенсии первый президент России Борис Ельцин. В первых играх участвовали спортсмены-любители из Швеции, Германии, США, Италии, Китая, Монголии и многих других стран. Эти люди за свой счёт добирались до нашего лазурного берега и нисколько не жалели о своём путешествии в неведомый им Кыргызстан.

Первые Иссык-Кульские игры организовывал бывший председатель Кыргызского республиканского совета добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов Александр Галкин. После его смерти игры стал проводить его преемник Владимир Лецкий. Состязания на берегу жемчужного озера стали ещё масштабнее и популярнее.

Но вот два года назад в кабинет к Лецкому зашла группа спортсменов-любителей и поинтересовалась причиной игнорирования зимних игр. Этот вопрос физкультурников поставил главу спортивного профсоюзного движения страны в тупик. Как признаётся Владимир Иванович, эта мысль ему в голову никогда не приходила. Зимой он обычно организовывает соревнования в Бишкеке, а ехать в холодное время на Иссык-Куль — занятие, как думал сначала Лецкий, рискованное.

Но есть у этого человека золотое правило: всегда прислушиваться к голосу народа. А потому он рискнул. И не проиграл!

Более десяти дружин решили участвовать в турнире по футзалу. С утра до позднего вечера в местном спорткомплексе «Газпром» кипели футзальные страсти. Каждой команде хотелось стать чемпионом первых зимних Иссык-Кульских игр. Всё-таки это был первый, а потому исторический турнир.

Капитан команды «Бозтери» из одноимённого села Улан Исаев так прямо и заявил нашему корреспонденту: «Мы были чемпионами летних Иссык-Кульских игр, чуть позже на этих же соревнованиях заняли первое место и в турнире по пляжному футболу. Очень бы хотелось завоевать золотые медали и зимой».

Лидер команды Кара-Ой Иссык-Кульского района Айбек Аманбеков высказал другую мысль. «В нашем селе более десяти команд по футзалу. Мы регулярно проводим свои соревнования. Если привезём домой золото, то наш вид спорта в Кара-Ой станет ещё более популярным. А это значит, что здоровый образ жизни станут вести почти все мужчины нашего села. Вот наша задача».

Но не суждено было этим двум дружинам завоевать золотые награды. Они уступили в полуфинале более опытным соперникам. Тем не менее футболисты-любители разъезжались по домам в хорошем настроении. Улан Исаев так прокомментировал неудачу своей дружины: «Всё равно будем в своём селе развивать футзал и зимой. Хватит мужикам в холодное время на диванах валяться. Привыкли, понимаешь, гонять мяч под летним солнышком. И зимой можно активно заниматься спортом».

А победителем турнира по футзалу стала бишкекская дружина профсоюза предприятий горно-металлургической отрасли. Этот коллектив один из самых крепких в республике. Почти все любительские состязания выигрывает. Поэтому в финале бишкекчане без особого труда победили дружину Чолпон-Аты со счётом 5:1. Один из самых опытных игроков клуба Бакыт Рахманов гордо сообщил нашему корреспонденту: «Я уже друзьям в Бишкек позвонил и рассказал об успехе. По этому поводу руководство профсоюза обещало устроить нам торжественную встречу».

Владимир Лецкий умеет видеть все спортивные нововведения. Недавно он узнал о начале развития в Кыргызстане непривычного пока для наших атлетов новой дисциплины — фитнес-челленджа (силового многоборья). Атлеты сначала подтягиваются на турниках и перекладинах, потом выполняют несколько упражнений с гирями и «блинами» от штанги. На сегодняшний день в стране очень мало атлетов, которые бы активно занимались только фитнес-челленджем. Поэтому на зимних Иссык-Кульских играх за победу поборолись представители, скажем так, смежных дисциплин: борьбы, тяжёлой атлетики, пауэрлифтинга.

Первое место в дебютном турнире занял представитель Иссык-Кульской области Азизхан Мусабек уулу. Он, между прочим, является победителем многих международных турниров по борьбе на поясах. После вручения ему золотой медали чемпион игр признался: «Фитнес-челлендж — лучший способ подготовки к ответственным турнирам. Теперь я твёрдо уверен в этом. В таких соревнованиях укрепляются все группы мышц, повышается выносливость. Уверен, в республике нужно проводить всеобуч по фитнес-челленджу и для людей, не занимающихся спортом. Тогда у нас в республике все мужики будут подтянутыми сильными, А то сейчас…»

Смею утверждать, что в стране ни одно крупное состязание не обходится без волейбола. Эта дисциплина входит в тройку самых популярных. По приблизительным подсчётам, в Кыргызстане образованы более трёх тысяч любительских коллективов. Почти в каждом селе есть несколько команд. Созданы женская, ветеранская, школьная лиги. Поэтому Владимир Лецкий не мог не включить волейбол в программу зимних Иссык-Кульских игр. В Чолпон-Ату приехали представители почти всех регионов, только вот южане не рискнули в эту заснеженную холодную погоду преодолеть перевал Тоо-Ашуу. Денег на самолёт у спортсменов-любителей, увы, не нашлось.

Первое место на Иссык-Кульских ристалищах заняла команда из села Арашан Аламудунского района. В течение всего турнира будущим победителям наступала на пятки дружина из Каракола. У них было равное количество очков, но по сумме забитых мячей арашановцы заняли первое место, а каракольцы довольствовались серебряными наградами. И только на третью ступень пьедестала почёта сумела подняться дружина Бишкека. А этот факт говорит о бурном развитии волейбола (пусть и любительского) в регионах страны.

Лидер команды села Арашан Виктор Быков ничего сенсационного в победе своего коллектива не увидел. «Мы участвуем практически во всех любительских турнирах, иногда даже встречаемся с соседями — соперниками из Казахстана. Так что опыта у нас предостаточно. Иной раз даже думаем о проведении товарищеских поединков с командами из Национальной лиги. А что, мы в состоянии утереть нос профессионалам».

Владимир Лецкий также настоял на включении в программу зимних Иссык-Кульских игр турниров по бадминтону и лазанию на канате.

В турнире по бадминтону участвовали 26 молодых спортсменов из Казахстана, Индии, России и Кыргызстана. Состязания вышли очень упорными. Иной раз волан не мог опуститься на площадку в течение пяти минут. В итоге победу в индивидуальном разряде праздновали представители Индии. Кыргызстанские дружины одержали победы в других номинациях.

Интересно проходили состязания и по лазанию на канате. Но уже здесь наши спортсмены не оставили соперникам ни одного шанса на победу.

Подводя итоги прошедшим играм, Владимир Лецкий подчеркнул, что они прошли удачно. В турнирах по всем видам спорта шла острая напряжённая борьба. А самое главное, спортсменам-любителям понравились состязания на зимнем побережье нашего лазурного озера. Значит, мы обязательно будем продолжать начатое дело.

Вячеслав АНИКИН.

Чолпон-Ата — Бишкек.

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