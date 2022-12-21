Сотрудничество в образовательной сфере

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никиту Анисимова.
Они обсудили сотрудничество в сфере образования, академических и научных исследований. В частности, интеграцию и взаимодействие образовательных систем, повышение квалификации специалистов в сфере экономики и финансов, перспективы открытия филиала университета в Кыргызстане.
Дата публикации: 15:58, 21-12-2022
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