Сотрудничество в образовательной сфере

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никиту Анисимова.

Они обсудили сотрудничество в сфере образования, академических и научных исследований. В частности, интеграцию и взаимодействие образовательных систем, повышение квалификации специалистов в сфере экономики и финансов, перспективы открытия филиала университета в Кыргызстане.

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