ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года

ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Сотрудничество в образовательной сфере


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никиту Анисимова.

 

 

Они обсудили сотрудничество в сфере образования, академических и научных исследований. В частности, интеграцию и взаимодействие образовательных систем, повышение квалификации специалистов в сфере экономики и финансов, перспективы открытия филиала университета в Кыргызстане.

Автор: -

Дата публикации: 15:58, 21-12-2022

ПОИСК ПО АВТОРАМ:

АбытовАйжигитовАрисоваАщеуловБайджиевБеляковБиялиновБоконбаевВоропаеваГоршковаНестероваДосалиевСапожниковКенжесариевКовшоваКузьминПетровПлоскихПоповаПрокофьеваСидоровШаповаловШариповШевцовШепеленкоШириноваЭркебаев