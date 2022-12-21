К чему приводят утраченные связи

В рамках выездного заседания депутаты Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию по инициативе депутата Жогорку Кенеша Султанбая Айжигитова побывали в селе Фрунзе Сокулукского района Чуйской области и ознакомились с деятельностью Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ.

Ранее, 15 сентября, нардепы приняли соответствующее протокольное поручение об обращении учёных данного института.

На заседании члены комитета обратили внимание на ряд важных мер, необходимых для развития деятельности Кыргызского научно-исследовательского института, который работает в области животноводства, пастбищ и селекции пород сельскохозяйственных животных и кормовых культур.

В частности, депутат Султанбай Айжигитов считает, что следует наладить активное взаимодействие между научным учреждением и профильным министерством, а также оказать государственную поддержку деятельности НИИ.

«Одно из основных достижений института — это то, что за последние 30 лет, находясь на полном самофинансировании, его сотрудники смогли сохранить ценные породы домашнего скота и семенную базу. Очевидно, что в настоящее время утрачена какая-либо связь между научным институтом и Министерством сельского хозяйства. В связи с этим я рекомендую министерству наладить тесный контакт с наукой, потому что без научного подхода вы не сможете развивать отрасль. Во-вторых, надо принять меры для списания задолженности учреждения в размере 12 млн. сомов. Тогда у института откроется доступ к получению льготных государственных кредитов», — сказал С. Айжигитов, добавив, что в рыночных условиях научные институты должны иметь возможность получать финансовую помощь от государства для своего инновационного развития.

По итогам заседания члены комитета рекомендовали Министерству сельского хозяйства принять безотлагательные меры по реструктуризации имеющейся задолженности института и оказанию поддержки для развития его научно-производственной деятельности.

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