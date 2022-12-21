Художник, как ты делаешь это?

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В молодёжном центре МУКа состоялось открытие выставки венгерского художника Иштвана Ороса «Графика, плакаты, анаморфозы». Выставка приурочена к 30-й годовщине установления дипломатических отношений между Венгрией
и Кыргызской Республикой.
Мероприятие открыли проректор УНПК МУК Камелия Маликовна Осмонбаева и посол Венгрии Дороги Шандор. В своей приветственной речи посол рассказал о выставках и наградах знаменитого художника. На церемонии открытия прозвучало стихотворение Иштвана Ороса «Молитва».
Иштван Орос — венгерский художник-график, плакатист и мультипликатор, член Венгерской академии искусств, известный своими работами в области оптического искусства. В своих картинах Иштван Орос использует различные оптические иллюзии и изображает невозможные фигуры, рисунки с двойным смыслом и анаморфозы, которые создают его неповторимый стиль и особый, ни с чем не сравнимый, почерк.
На выставке представлено более 40 работ художника, среди которых «Вавилон», «Анаморфоз посла», «Носорог», «Столб из Коринфа», «Остров» и многие другие.
Выставка продлится до 27 декабря 2022 года.
Молитва
Отче наш,
в листьях и травах сущий,
солнечный свет и тепло
на поля несущий,
пташек певчих пославший
в небо весеннее голубое,
в раковину вселивший
эхо морского прибоя,
ты — и в глади озёрной,
и в горном потоке бурном,
в кольцах на пне столетнем
и в кольцах вокруг Сатурна,
ты — в замирании душ
перед зрелищем кручи могучей
и перед строчкой стиха,
поражающей чудом созвучий,
ты — в сладкой дрожи, когда
явится памяти вдруг,
сквозь несчитаные года,
запах, касание, вкус
вроде пустяк, ерунда,
но пустяком этим
мирозданье согрето,
Отче наш,
как ты делаешь это?
Иштван Орос
Дата публикации: 15:50, 21-12-2022
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