Художник, как ты делаешь это?

В молодёжном центре МУКа состоялось открытие выставки венгерского художника Иштвана Ороса «Графика, плакаты, анаморфозы». Выставка приурочена к 30-й годовщине установления дипломатических отношений между Венгрией

и Кыргызской Республикой.

Мероприятие открыли проректор УНПК МУК Камелия Маликовна Осмонбаева и посол Венгрии Дороги Шандор. В своей приветственной речи посол рассказал о выставках и наградах знаменитого художника. На церемонии открытия прозвучало стихотворение Иштвана Ороса «Молитва».

Иштван Орос — венгерский художник-график, плакатист и мультипликатор, член Венгерской академии искусств, известный своими работами в области оптического искусства. В своих картинах Иштван Орос использует различные оптические иллюзии и изображает невозможные фигуры, рисунки с двойным смыслом и анаморфозы, которые создают его неповторимый стиль и особый, ни с чем не сравнимый, почерк.

На выставке представлено более 40 работ художника, среди которых «Вавилон», «Анаморфоз посла», «Носорог», «Столб из Коринфа», «Остров» и многие другие.

Выставка продлится до 27 декабря 2022 года.

Молитва

Отче наш,

в листьях и травах сущий,

солнечный свет и тепло

на поля несущий,

пташек певчих пославший

в небо весеннее голубое,

в раковину вселивший

эхо морского прибоя,

ты — и в глади озёрной,

и в горном потоке бурном,

в кольцах на пне столетнем

и в кольцах вокруг Сатурна,

ты — в замирании душ

перед зрелищем кручи могучей

и перед строчкой стиха,

поражающей чудом созвучий,

ты — в сладкой дрожи, когда

явится памяти вдруг,

сквозь несчитаные года,

запах, касание, вкус

вроде пустяк, ерунда,

но пустяком этим

мирозданье согрето,

Отче наш,

как ты делаешь это?

Иштван Орос

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