О пенсии задумайся смолоду

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл совещание по развитию Социального фонда и расширению охвата населения пенсионным страхованием.

Отметим, что сегодня в стране проживает около 740 тысяч пенсионеров. Ежегодно их численность увеличивается на 40-50 тысяч человек. Если в 2022 году ассигнования составили 29,4 млрд сомов, то в 2023 году прямые перечисления из бюджета в Соцфонд составят 41,4 млрд сомов. При этом остальную львиную долю средств ведомства формируют также страховые взносы от бюджетных организаций (23 млрд сомов в 2022 году, 27,6 млрд в 2023 году), демонстрируя неразвитость пенсионного страхования в стране. Расходы республиканского бюджета на пенсионное обеспечение ежегодно станут только увеличиваться в случае непринятия действенных мер по реформированию системы.

На совещании поставлены задачи по развитию добровольного пенсионного страхования, перехода к новым моделям отношений субъектов пенсионной системы и мер поддержки негосударственных пенсионных фондов. «Надо чётко и открыто сказать всем нашим молодым людям, что вопрос пенсионных накоплений является их ответственностью, и предоставить им выбор: либо работать с Соцфондом, либо перейти в частные пенсионные фонды. Но мы обязаны тем или иным способом охватить всё население пенсионным страхованием. Эту задачу стоит решить в этом году», — заявил Акылбек Жапаров.

«Государство обязано обеспечить достойную старость для всех наших граждан. Это наша конституционная обязанность. Но мы никогда не добьёмся этого при нынешней системе, когда, например, члены крестьянско-фермерских хозяйств платят взносы по фиксированным ставкам, в среднем только по восемь сомов в месяц. Доля взносов от сельскохозяйственных работников составляет 0,6%, а расходы на их пенсию 40%. Такая же картина и по индивидуальным предпринимателям, и по другим категориям. Мы уже внесли в Жогорку Кенеш ряд законопроектов для повышения привлекательности негосударственного пенсионного обеспечения. Также необходимо провести широкую информационную программу, чтобы у всех граждан был доступ к чётким, понятным и эффективным механизмам обязательных и добровольных пенсионных программ», — сказал Акылбек Жапаров.

По итогам совещания Социальному фонду совместно с другими государственными органами дан ряд поручений, в том числе создать рабочую группу по развитию рынка негосударственных пенсионных услуг, стимулированию граждан в участии в добровольном пенсионном страховании. Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком поручено разработать проекты нормативных правовых актов по расширению инструментов инвестирования пенсионных накоплений для негосударственных пенсионных фондов, также по развитию профессиональных пенсионных фондов. А Социальному фонду совместно с Накопительными пенсионными фондами рекомендовано развивать работу с гражданами по повышению финансовой и пенсионной грамотности населения.

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