Локомотивы развития экономики

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров посетил ряд промышленных предприятий в Ошской и Джалал-Абадской областях.

В частности, он осмотрел ТЭЦ Оша. Директор предприятия Нурлан Арапбаев сообщил, что сбоев в выработке и отпуске тепловой и электрической энергии нет. В работе находятся два турбоагрегатора, два трансформатора, два водогрейных котла, которые обеспечивают теплом и электроэнергией 330 многоквартирных домов, 199 жилых домов и 88 социальных объектов.

Глава Кабмина отметил, что несмотря на то, что основной пик аномальных холодов пройден, энергетикам стоит продолжить работу в усиленном режиме. Он подчеркнул необходимость постепенной децентрализации отопления, добавив, что при проектировании новых жилых домов необходимо предусматривать установку автономной котельной.

Акылбек Жапаров также ознакомился с проектом Т-образной дороги в Оше, позволяющей решить проблему возникновения транспортных заторов на центральных улицах. Главе Кабмина представили несколько вариантов по разгрузке города. «Надо ускорить проведение расчётов и уже в этом году внести проект в статью по капитальным вложениям», — сказал Акылбек Жапаров.

Кроме этого, глава Кабмина побывал на насосной станции в селе Озгур вблизи Оша. В ходе осмотра отмечено, что в период обильных дождей на реке Ак-Буура повышается мутность воды, в связи с чем подача питьевой воды прекращается. Акылбек Жапаров раскритиковал работу мэрии Оша по обеспечению горожан чистой водой. «В прошлом году я предлагал решить этот вопрос и выделить финансовые средства из республиканского бюджета, однако муниципалитет посчитал, что решит вопрос самостоятельно. Но этого до сих пор не произошло. Если вы не в состоянии выполнить работу, освобождайте занимаемые должности.

Найдутся люди, кто сможет это сделать. Чистая питьевая вода — базовая потребность человека», — подчеркнул Акылбек Жапаров. Он поручил подготовить точные расчёты и в самое ближайшее время представить проект.

Также глава Кабмина ознакомился с программой развития Оша. На презентации отмечено, что проект обеспечит устойчивую транспортную инфраструктуру, в том числе надземные пешеходные переходы, общий доступ к качественному, безопасному и недорогому жилью, а также чистой питьевой воде, расширит масштабы экологически устойчивой урбанизации и возможности для комплексного и устойчивого планирования населённых пунктов и управления ими.

Глава Кабмина отметил, что основной целью проекта должны стать создание комфортной городской среды и повышение качества жизни горожан. «Благодаря правильной политике государства по итогам 2022 года мы вышли вперёд среди стран Евразийского экономического союза по повышению заработных плат, сбору налогов и уровню ВВП. В этом году планируем влить в экономику страны от 20 до 50 млрд сомов. Если у вас есть реальные проекты, которые помогут создать комфортные условия проживания людей, создадут новые рабочие места, мы готовы оказать финансовую поддержку в реализации таких проектов. Города Бишкек и Ош не должны сидеть «в последнем вагоне», они обязаны стать локомотивами развития своих регионов», — подчеркнул Акылбек Жапаров, выразив готовность поддержать власти Оша по всем проектам, направленным на улучшение жизни горожан.

Помимо этого, глава Кабмина посетил Ошский государственный университет (ОшГУ). Ему показали многопрофильную клиническую больницу, которая создана на базе вуза и где граждане могут получить практически все медицинские услуги. Отметим, что в клинике работает более 60 человек, при этом 95% её сотрудников — выпускники ОшГУ.

Глава Кабмина отметил, что университет является образцовым, на него надо равняться. «Думаю, в планах на следующий год необходимо усилить работу в части научных исследований и поддержке стартапов», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

Далее он встретился с профессорско-преподавательским составом Ошского государственного университета. А студенты представили свои стартап-проекты, которые стали финалистами многих республиканских и международных конкурсов. В завершении Акылбеку Жапарову присудили звание почётного профессора ОшГУ.

Далее глава Кабмина посетил цементный завод в Араванском районе Ошской области. Его производственная мощность составляет 2500-3000 тонн в день, он полностью автоматизирован, имеет безотходное производство и обеспечивает рабочими местами более 500 человек. В октябре на территории завода построен цех по производству известняка, сейчас его производственная мощность 300 тонн в день. Там трудятся 50 человек.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что подобные предприятия необходимы для динамичного развития не только региона в целом, но и экономики страны. «Для освоения новых рынков сбыта продукции большое значение имеет совершенствование технологического оснащения завода с учётом новых требований. Этому вопросу необходимо уделять большое внимание», — отметил он.

Также председатель Кабинета министров побывал в Майлуу-Суу Джалал-Абадской области, где с 13 января объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из-за сильных морозов в городе замёрзли трубы водопровода, в результате чего подача тепла и чистой воды в жилые дома прекращена. Акылбек Жапаров ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ на теплосетях и принял отчёт о мерах, предпринимаемых местными органами власти совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций по обеспечению местного населения питьевой водой и теплом. Глава Кабмина поручил провести тщательное расследование обстоятельств аварии на водопроводе, включая причины, по которым городские коммуникации не подготовились к зиме. Он также велел разбронировать гуманитарную помощь, оказать поддержку малообеспеченным семьям и составить список людей для выдачи водонагревателей.

Далее глава Кабмина побывал в квартирах, в которых ещё отсутствует тепло, встретился с местными жителями. «Ситуация, в которой вы оказались в эти аномальные холода, вопиющая. Мы делаем всё возможное, чтобы в максимально короткие сроки возобновить подачу тепла и воды. Установлены дополнительные трансформаторы, поочерёдно проводится развоз воды в каждый дом. Причины аварии выясняются. Органами прокуратуры уже возбуждено уголовное дело, виновных привлекут к ответственности», — подчеркнул глава Кабмина и добавил, что из бюджета на ремонтные работы выделено 20 млн сомов.

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов сообщил, что износ тепловых трубопроводов составляет более 70%. Для устранения повреждений на тепловых сетях задействованы оперативные ремонтные бригады.

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