Индия отмечает 74-й День Республики

День Республики знаменует собой принятие конституции Индии и переход страны к республике 26 января 1950 года

Ежегодно празднование этого дня сопровождается зрелищными военными и культурными мероприятиями. В Нью-Дели военнослужащие маршируют по дороге Картавии, демонстрируя военную мощь. Эпическое зрелище на Картавской тропе затмевает всё, что происходит по всей стране в этот знаменательный день. Торжества открываются в столице Нью-Дели грандиозным парадом, с холма Райсина возле Раштрапати Бхаван (Дом президента), по дороге Картавья, мимо Ворот Индии и к историческому Красному форту. В этот день и другие штаты Индии проводят торжественные парады на дороге Картавья. Это дань уважения своей стране, её единству в разнообразии и богатому культурному наследию через создание красивых картин.

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