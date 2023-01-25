Председательство в большой двадцатке

Индия занимает центральное место в мире благодаря председательству в G20

Первого декабря прошедшего года Индия приняла председательство в G20 (группа из 20 стран, включающая 19 крупных экономик и Европейский союз) на 2023 год от Индонезии. Принимая на себя эту ответственность, премьер-министр Нарендра Моди заявил, что председательство Индии в G20 будет «всеобъемлющим, амбициозным, решительным и ориентированным на действия».

Вступление Индии на пост председателя G20 решительно сигнализировало о её становлении в качестве важного игрока на мировой арене. В то время как большинству стран мира было трудно эффективно справляться с вызовами, связанными с пандемией Covid-19 и российско-украинским конфликтом, Индия благодаря своему мудрому руководству и разумной политике смогла успешно преодолеть встречные ветры, с которыми она столкнулась за последние три года.

ЧТО ТАКОЕ G20?

G20 — это международный форум, который представляет крупнейшие экономики мира, охватывающие как промышленно развитые, так и развивающиеся страны. В совокупности на членов G20 приходится 85% мирового валового продукта, 75% международной торговли и две трети мирового населения.

Саммит G20 на Бали в ноябре 2022 года состоялся в особенно сложный и неопределённый момент в международной политике и экономике. За последние три года в мире наблюдалась огромная нестабильность, в частности, из-за пандемии Covid-19.

Продолжающийся российско-украинский конфликт имел глобальные последствия в виде высокой инфляции, нехватки продовольствия, удобрений и энергии, непосильных долгов, сбоев в цепочках поставок и многого другого.

Кроме того, проблемы изменения климата, терроризма, распространения ядерного оружия, достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) и другие продолжают выбивать из колеи мировую экономику и сообщество. Именно в этих обстоятельствах на Индию была возложена ответственность за руководство деятельностью G20.

ДИАЛОГ ВМЕСТО ВОЙНЫ

На саммите на Бали Индия проявила себя как «лидер, поставщик решений и создатель консенсуса». Тень российско-украинского конфликта очень влияла на обсуждения в преддверии саммита. На нескольких встречах «Большой двадцатки», предшествовавших саммиту, не удалось прийти к взаимоприемлемой формулировке по конфликту. Индия смогла выступить в качестве связующего звена между противоборствующими сторонами по этому вопросу. Было достигнуто компромиссное решение, которое подтвердило заявление премьер-министра Моди президенту России Путину в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества о том, что «сегодня не эпоха войны» и что решение конфликта должно быть найдено посредством «диалога и дипломатии».

Премьер-министр Моди заявил, что опыт Индии за последние несколько лет показал: если сделать цифровую архитектуру инклюзивной, это может привести к социально-экономическим преобразованиям. Он заявил, что принцип «Данные для развития» станет неотъемлемой частью общей темы председательства Индии: «Одна земля, одна семья, одно будущее». Выступая за устойчивый рост, премьер-министр Моди заявил, что кампания LiFE, то есть «Образ жизни для окружающей среды», может внести большой вклад в это. Он призвал мировое сообщество превратить устойчивый образ жизни в массовое движение.

ЕДИНСТВО МНЕНИЙ И ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ

Индия сразу же приступила к исполнению обязанностей председателя «Большой двадцатки». Ещё до вступления в должность она организовала специальный брифинг для посланников G20. Начиная с первой четырёхдневной встречи Шерпа в Удайпуре 4 декабря 2022 года Индия уже организовала несколько встреч по существу, включая первую встречу заместителей министра финансов и Центрального банка в Бангалоре, первое заседание Рабочей группы по развитию G20 в Мумбаи, первое Глобальное партнёрство по расширению доступа к финансовым услугам в Калькутте.

Индия превратилась в сильный и ясный голос глобального Юга. В рамках замечательной новаторской инициативы Индия организовала виртуальный саммит «Голос Глобального Юга за развитие, ориентированное на человека» 12-13 января 2023 года. Темой саммита было «Единство мнений, единство целей». Саммит собрал 125 стран глобального Юга, включая Кыргызскую Республику, чтобы поделиться своими перспективами и приоритетами на общей платформе по целому ряду вопросов. Саммит, как видно из цифр, получил огромный позитивный отклик во всём мире. Эта инициатива была вдохновлена видением премьер-министра Моди «Сабка Саат, Сабка Викас, Сабка Вишвас, Сабка Прайас» (поддержка всех, развитие для всех, доверие всех при усилиях каждого), а также была подкреплена философией Индии Васудхайва Кутумбакам (мир — одна семья). Саммит стал платформой для обмена идеями и решениями, а также для объединения мнений и целей по вопросам, вызывающим озабоченность, и приоритетам глобального Юга.

В своём вступительном слове премьер-министр Моди призвал к 4RS: «Реагировать, признавать, уважать и реформировать» — в контексте различных приоритетов развивающегося мира. Он также объявил о ряде новых инициатив Индии. Это: AarogyaMaitri, в рамках которого необходимые медицинские принадлежности будут предоставляться любой развивающейся стране, пострадавшей от стихийных бедствий или гуманитарного кризиса; Глобальный центр передового опыта Юга для исследований решений в области развития, которые будут внедряться по всему миру; Глобальная научно-техническая инициатива Юга для обмена опытом в таких областях, как космические технологии и ядерная энергетика; Глобальный Форум молодых дипломатов Юга; стипендии глобального Юга.

Кроме того, премьер-министр Моди заявил, что приоритеты Индии в G20 будут формироваться в консультации не только с партнёрами G20, но и с нашими попутчиками на глобальном Юге, чей голос часто остаётся неуслышанным. Несколько развивающихся стран, таких как Бангладеш, Египет, Маврикий, Нигерия, Оман и ОАЭ, также были приглашены Индией в качестве «стран-гостей» на саммит G20 в сентябре прошлого года.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ…

Принимая председательство в G20, премьер-министр Моди заявил, что Индия организует более 200 встреч G20 в 55 разных городах по 35 различным темам по всей стране. Посетители Индии получат полное представление об её удивительном разнообразии, инклюзивных традициях и культурном богатстве. Он пригласил всех членов G20 и международные организации «принять участие в этом уникальном праздновании в Индии, «Матери демократии».

Индия передаст эстафету Бразилии в конце ноября 2023 года. Впервые в тройку, состоящую из нынешних, прошлых и будущих председателей G20, войдут представители трёх крупнейших развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой. Это предоставляет Индии уникальную возможность при поддержке Индонезии и Бразилии внести значительный вклад в дело мира, безопасности, стабильности и процветания во всём мире. Индия с решимостью и уверенностью ожидает своего председательства в G20.

Посол Ашок Саджанхар, бывший посол Индии в Казахстане, Швеции и Латвии.

Автор: -