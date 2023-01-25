Диалог коллег

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Cостоялся телефонный разговор Президента Садыра Жапарова с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Главы государств тепло поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Беларусью. Лидеры сошлись во мнении, что за тридцать лет между странами сложились дружеские отношения, выстроенные на основе взаимного уважения и партнёрства.
Поступательно развивается весь комплекс двустороннего сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.
Президент Садыр Жапаров отметил, что узы дружбы между кыргызским и белорусским народами проверены веками, и сегодня имеется значительный потенциал для углубления и расширения двустороннего взаимодействия. Стороны отметили важность активизации кыргызско-белорусского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах как в рамках региональных интеграционных объединений, так и международных организаций.
Дата публикации: 11:59, 25-01-2023
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