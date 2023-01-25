Добро пожаловать, господин Президент!

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 26-27 января с государственным визитом посетит Кыргызскую Республику.
Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации Президента Муратбек Азымбакиев.
«В рамках визита намечены двусторонние переговоры с Президентом Садыром Жапаровым.
Лидеры стран в узком и расширенном форматах обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-узбекского стратегического партнёрства, а также планы по дальнейшему развитию взаимоотношений в духе дружбы, братства и добрососедства.
Кроме того, запланировано подписание ряда документов двустороннего характера.
Накануне государственного визита Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику состоится кыргызско-узбекский бизнес-форум, нацеленный на укрепление связей между деловыми кругами двух стран», — сообщил Муратбек Азымбакиев.
Дата публикации: 12:50, 25-01-2023
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