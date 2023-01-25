Добро пожаловать, господин Президент!

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 26-27 января с государственным визитом посетит Кыргызскую Республику.

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации Президента Муратбек Азымбакиев.

«В рамках визита намечены двусторонние переговоры с Президентом Садыром Жапаровым.

Лидеры стран в узком и расширенном форматах обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-узбекского стратегического партнёрства, а также планы по дальнейшему развитию взаимоотношений в духе дружбы, братства и добрососедства.

Кроме того, запланировано подписание ряда документов двустороннего характера.

Накануне государственного визита Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику состоится кыргызско-узбекский бизнес-форум, нацеленный на укрепление связей между деловыми кругами двух стран», — сообщил Муратбек Азымбакиев.

Автор: -