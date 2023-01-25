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Добро пожаловать, господин Президент!


Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 26-27 января с государственным визитом посетит Кыргызскую Республику.

 

 

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации Президента Муратбек Азымбакиев.

 

«В рамках визита намечены двусторонние переговоры с Президентом Садыром Жапаровым.
Лидеры стран в узком и расширенном форматах обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-узбекского стратегического партнёрства, а также планы по дальнейшему развитию взаимоотношений в духе дружбы, братства и добрососедства.

 

Кроме того, запланировано подписание ряда документов двустороннего характера.

 

Накануне государственного визита Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику состоится кыргызско-узбекский бизнес-форум, нацеленный на укрепление связей между деловыми кругами двух стран», — сообщил Муратбек Азымбакиев.

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Дата публикации: 12:50, 25-01-2023

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