Богоугодное дело

Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров и спикер Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев встретились с митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием.

Стороны обсудили вопрос содействия строительству общеобразовательной школы на территории Бишкека, расширения сотрудничества волонтёров епархии с городскими волонтёрскими организациями, а также продления троллейбусного маршрута №11 по просьбе прихожан Воскресенского собора.

Градоначальник отметил, что муниципалитет рассмотрит возможность предоставления земельного участка под строительство школы.

Во встрече также приняли участие заместиель мэра Виктория Мозгачёва, владыка Савватий, отец Андрей Кунавин, директор ОсОО «Независимый центр экспертизы и оценки» Наталья Кулматова.

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