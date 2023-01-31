Богоугодное дело

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров и спикер Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев встретились с митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием.
Стороны обсудили вопрос содействия строительству общеобразовательной школы на территории Бишкека, расширения сотрудничества волонтёров епархии с городскими волонтёрскими организациями, а также продления троллейбусного маршрута №11 по просьбе прихожан Воскресенского собора.
Градоначальник отметил, что муниципалитет рассмотрит возможность предоставления земельного участка под строительство школы.
Во встрече также приняли участие заместиель мэра Виктория Мозгачёва, владыка Савватий, отец Андрей Кунавин, директор ОсОО «Независимый центр экспертизы и оценки» Наталья Кулматова.
Дата публикации: 15:49, 31-01-2023
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