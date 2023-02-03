Опыт Индии

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял делегацию инвесторов

из Индии.

Они обсудили реализацию проектов, в частности, формирование новой системы медицинского обеспечения.

Инвесторы отметили, что представленная программа отличается от существующей в первую очередь финансированием, которое включает не только предоставление медуслуг, но и ремонт учреждений, закупку оборудования и повышение квалификации медработников, в том числе посредством обмена опытом с зарубежными коллегами. В качестве пилотного проекта выберут четыре больницы, в которых внедрят новшества.

Глава Кабмина поручил министру здравоохранения Гульнаре Баатыровой тщательно изучить предлагаемый план, а также внести предложения по его реализации, в том числе на первоначальном этапе. Акылбек Жапаров подчеркнул, что данная система должна стать максимально гибкой и доступной в отношении малообеспеченных семей и социально уязвимых слоёв населения.

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