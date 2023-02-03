Планы не меняются

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл заседание коллегии администрации Президента.
На повестке дня обозначены четыре вопроса, в частности, заслушаны доклады министров экономики и коммерции, финансов.
После отчёта Акылбек Жапаров раскритиковал работу Министерства экономики и коммерции по исполнительской дисциплине. «Почему столько писем о нарушении сроков исполнения? Чем занимаются ваши заместители? Если они не справляются с возложенными на них обязанностями, надо сокращать их количество, — подчеркнул он. — У вас есть время до конца февраля», — сказал Акылбек Жапаров.
Далее заслушан доклад по исполнению Плана антикризисных мер на 2022 год. Отмечено, что из 51 мероприятия исполнено 46. Глава Кабмина сказал, что нереализованные пункты переходят на 2023 год, и отметил, что по итогам их исполнения примут соответствующие меры.
Дата публикации: 8:54, 03-02-2023
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