Планы не меняются

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл заседание коллегии администрации Президента.

На повестке дня обозначены четыре вопроса, в частности, заслушаны доклады министров экономики и коммерции, финансов.

После отчёта Акылбек Жапаров раскритиковал работу Министерства экономики и коммерции по исполнительской дисциплине. «Почему столько писем о нарушении сроков исполнения? Чем занимаются ваши заместители? Если они не справляются с возложенными на них обязанностями, надо сокращать их количество, — подчеркнул он. — У вас есть время до конца февраля», — сказал Акылбек Жапаров.

Далее заслушан доклад по исполнению Плана антикризисных мер на 2022 год. Отмечено, что из 51 мероприятия исполнено 46. Глава Кабмина сказал, что нереализованные пункты переходят на 2023 год, и отметил, что по итогам их исполнения примут соответствующие меры.

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