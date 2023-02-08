ISSN 1694-5492
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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров вручил госнаграды спортсменам за достижения в 2022 году.
Он зачитал обращение Президента Садыра Жапарова и отметил, что кыргызстанцы добились больших успехов на международной арене. «Не ошибусь, если скажу, что 2022 год стал для кыргызского спорта годом успехов и побед. Государство приложило все усилия для поддержки и финансирования этой сферы.
Несокрушимая воля к победе наших гордых и мужественных спортсменов стала для всех нас стимулом двигаться только вперёд», — сказал председатель Кабмина, добавив, что достижения сборной оставили свой след в истории мирового спорта.
Акылбек Жапаров подчеркнул также достижения наших спортсменов на чемпионате мира в Белграде, в Сербии, отметив, что Жоламан Шаршенбеков признан лучшим спортсменом года.
Особое внимание Акылбек Жапаров обратил на тренерский состав. «Ваш труд никогда не будет забыт. Достижения лишь свидетельствуют о поступательном развитии нашей страны. И это не предел. Я твёрдо верю, что вы оправдаете ожидания на Олимпийских играх в Париже в 2024 году», — заключил Акылбек Жапаров, пожелав представителям спортивной индустрии больших побед и успехов в предстоящих соревнованиях.
Далее состоялась торжественная церемония вручения государственных наград.
Дата публикации: 15:56, 08-02-2023
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