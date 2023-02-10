Нуждающиеся получают помощь

Председатель Кабинета министров — руководитель администрации Президента Акылбек Жапаров принял участие в открытии социально-трудового реабилитационного центра в Сокулуке.

В центре имеются швейные и столярные цеха, мастерская по ремонту инвалидных колясок, а также квартиры для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Во время церемонии открытия центра глава Кабмина рассказал о социальной поддержке в стране: «Общая сумма, выделенная из республиканского бюджета для социально уязвимых граждан, составила 15,8 млрд сомов. Наполовину понижены тарифы за электроэнергию для опекающих инвалидов детства, — отметил Акылбек Жапаров. — Более 2800 человек получили по 100 тыс. сомов и заключили социальные контракты, которые будут приносить доход их семьям. По поручению главы государства количество семей, вовлечённых в проект, увеличено до 10 тыс. человек».

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