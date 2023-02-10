Помним. Чтим

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов принял участие в мероприятии, посвящённом 80-летию разгрома фашистских войск советскими войсками в Сталинградской битве. Состоялось торжество на столичной площади Победы.
Государственный секретарь совместно с министром обороны, Чрезвычайными и Полномочными Послами России и Беларуси в Кыргызстане возложили цветы к Вечному огню. Суйунбек Касмамбетов рассказал о мужестве воинов-кыргызстанцев в Великой Отечественной войне, которые вместе со всеми братскими народами прошли трудный путь и одержали победу, разгромив фашистские войска.
Как известно, 2 февраля отмечается День разгрома советскими войсками фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.
Фото Игоря САПОЖНИКОВА.
Дата публикации: 15:52, 10-02-2023
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