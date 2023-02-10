Помним. Чтим

Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов принял участие в мероприятии, посвящённом 80-летию разгрома фашистских войск советскими войсками в Сталинградской битве. Состоялось торжество на столичной площади Победы.



Государственный секретарь совместно с министром обороны, Чрезвычайными и Полномочными Послами России и Беларуси в Кыргызстане возложили цветы к Вечному огню. Суйунбек Касмамбетов рассказал о мужестве воинов-кыргызстанцев в Великой Отечественной войне, которые вместе со всеми братскими народами прошли трудный путь и одержали победу, разгромив фашистские войска.

Как известно, 2 февраля отмечается День разгрома советскими войсками фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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