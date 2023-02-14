С визитом в Венгрии

Президент Садыр Жапаров с официальным визитом находится в Венгрии.

Борт главы государства приземлился в международном аэропорту им. Ференца Листа в Будапеште. Здесь его встретил руководитель администрации Президента Венгрии Геркели Эклер.

В рамках визита Садыр Жапаров провёл двусторонние переговоры с Президентом Венгрии Каталин Новак. Президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества. Также планируются встречи Президента Садыра Жапарова со спикером Национальной Ассамблеи Венгрии Ласло Кевером и премьер-министром страны Виктором Орбаном.

По итогам визита намечено подписание ряда двусторонних документов. Кроме того, в Будапеште в эти дни проходит бизнес-форум с участием крупнейших кыргызских и венгерских компаний.

Подробнее о мероприятиях визита читайте в следующем номере газеты.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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