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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Соболезнования народу Турции


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров оставил запись в книге соболезнований в Посольстве Турции.

 

«Выражаю свои искренние соболезнования братскому народу в связи природным бедствием, унёсшим жизни людей. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Кыргызстан готов поддержать вас в преодолении последствий разрушительного землетрясения», — написал Акылбек Жапаров.

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Дата публикации: 15:57, 14-02-2023

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