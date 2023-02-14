Соболезнования народу Турции

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров оставил запись в книге соболезнований в Посольстве Турции.

«Выражаю свои искренние соболезнования братскому народу в связи природным бедствием, унёсшим жизни людей. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Кыргызстан готов поддержать вас в преодолении последствий разрушительного землетрясения», — написал Акылбек Жапаров.

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