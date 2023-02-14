ЕБРР с нами

Состоялась встреча министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева с директором по инфраструктуре в Центральной Азии и Монголии Европейского банка реконструкции и развития Екатериной Мирошник, директором офиса ЕБРР в КР Айтен Рустамовой и другими представителями банка.

Был обсуждён ряд инвестиционных проектов в сфере ирригации, транспорта и инфраструктуры, а также в сфере энергетики. Министр подтвердил готовность кыргызской стороны оказать всемерную поддержку реализуемым программам в Кыргызстане.

В свою очередь г-жа Мирошник отметила готовность ЕБРР в продвижении проектов по водоснабжению, низкоуглеродному транспорту и выразила готовность оказать содействие в разработке документов и технико-экономического обоснования по зелёной экономике.

Также Амангельдиев и Мирошник обсудили текущий статус реализуемых и продвижение запланированных проектов. Кроме того, были обсуждены вопросы развития частного предпринимательства, государственно-частного партнёрства, по борьбе с изменением климата, планы по проведению и участию в ежегодном заседании управляющих ЕБРР.

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