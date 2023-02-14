ЕБРР с нами

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Состоялась встреча министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева с директором по инфраструктуре в Центральной Азии и Монголии Европейского банка реконструкции и развития Екатериной Мирошник, директором офиса ЕБРР в КР Айтен Рустамовой и другими представителями банка.
Был обсуждён ряд инвестиционных проектов в сфере ирригации, транспорта и инфраструктуры, а также в сфере энергетики. Министр подтвердил готовность кыргызской стороны оказать всемерную поддержку реализуемым программам в Кыргызстане.
В свою очередь г-жа Мирошник отметила готовность ЕБРР в продвижении проектов по водоснабжению, низкоуглеродному транспорту и выразила готовность оказать содействие в разработке документов и технико-экономического обоснования по зелёной экономике.
Также Амангельдиев и Мирошник обсудили текущий статус реализуемых и продвижение запланированных проектов. Кроме того, были обсуждены вопросы развития частного предпринимательства, государственно-частного партнёрства, по борьбе с изменением климата, планы по проведению и участию в ежегодном заседании управляющих ЕБРР.
Дата публикации: 15:48, 14-02-2023
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